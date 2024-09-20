Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Столицю зранку затягнуло димом
фото: glavcom.ua

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі

У зв'язку із погіршенням стану повітря у столиці кияни жаліються, що вночі неможливо було спати через задимлення. Як повідомляють у мережі, запах гарі відчувають мешканці усього міста, особливо столичної Борщагівки. 

«Я відчуваю запах гарі через сон, вікно було відкрите на провітрювання. Настільки сильний запах, що ріже очі», – пишуть у мережі. 

Також важке повітря відчувають і мешканці центральної частини міста. Попри закриті вікна, у квартири смердить паленим. 

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

Радіаційний фон у столиці в нормі
Радіаційний фон у столиці в нормі

Нагадаємо, Київська влада повідомила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). 

Як повідомлялося, 16 вересня під Вишгородом (Київська область) сталася лісова пожежа. У соцмережах було опубліковано відповідні кадри.

У зв'язку з цим влада Києва попередила жителів столиці, що, можливо, у місті буде погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала рекомендації.

Теги: пожежа кияни повітря влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Наразі вистояти, зберегти державність та збільшити субʼєктність без остаточної перемоги над ворогом для нас корисніше та перспективніше, аніж вщент розгромити орду»
Пастка перемоги
11 вересня, 07:24
Подекуди росіяни скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
21 серпня, 15:20
Президент Росії Володимир Путін розмовляє з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим по відеозв’язку, 8 серпня 2024 року
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
21 серпня, 15:45
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
21 серпня, 10:25
Києві очікується гроза
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
22 серпня, 12:10
Об’єкт Deep Sky має на меті вловлювати тисячі тонн CO2 на рік і тестувати нові технології
Канада створює перший центр із вилучення вуглецю із атмосфери
28 серпня, 08:26
Прокуратура Оренбурзької області не уточнила, коли саме сталася пожежа
В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
10 вересня, 08:29
Пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
У Києві погіршилась якість повітря: КМДА назвала причину
15 вересня, 23:08
Станом на 23:37 на Полтавщині все ще працюють рятувальники, а також працівники лісового господарства
У двох областях України тривають масштабні пожежі: деталі від ДСНС
16 вересня, 01:30

Новини

На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Майкл Дуглас емоційно розповів про поїздку до Києва
Майкл Дуглас емоційно розповів про поїздку до Києва
КМВА розповіла про погіршення якості повітря у столиці
КМВА розповіла про погіршення якості повітря у столиці
Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото)
Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
13K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
9695
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5632
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua