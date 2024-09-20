Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі

У зв'язку із погіршенням стану повітря у столиці кияни жаліються, що вночі неможливо було спати через задимлення. Як повідомляють у мережі, запах гарі відчувають мешканці усього міста, особливо столичної Борщагівки.

«Я відчуваю запах гарі через сон, вікно було відкрите на провітрювання. Настільки сильний запах, що ріже очі», – пишуть у мережі.

Також важке повітря відчувають і мешканці центральної частини міста. Попри закриті вікна, у квартири смердить паленим.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

Радіаційний фон у столиці в нормі

Нагадаємо, Київська влада повідомила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Як повідомлялося, 16 вересня під Вишгородом (Київська область) сталася лісова пожежа. У соцмережах було опубліковано відповідні кадри.

У зв'язку з цим влада Києва попередила жителів столиці, що, можливо, у місті буде погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала рекомендації.