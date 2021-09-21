Міністр туризму Іспанії запропонувала перетворити виверження вулкана в атракціон

Потоки лави зруйнували на іспанському острові Пальма близько 100 будинків

Міністр туризму Іспанії Рейес Марото запропонувала використовувати вулкан, який вивергається на Канарах з користю і була розкритикована. Про це пише AFP.

Неабияку порцію критики міністр отримала з боку опозиції, після того, як запропонувала перетворити виверження вулкана на острові Ла Пальма в атракціон для туристів.

Глава відомства назвала виверження «чудовим природним видовищем». Іспанські ЗМІ їй нагадали, що воно зруйнувало близько 100 будинків і змусило евакуюватися 5 500 осіб.

Через виверження вулкану і соціальне невдоволення прем'єр-міністр Педро Санчес, який повинен був відправитися в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй (ООН), відклав свою поїздку, щоб взяти під особистий контроль евакуацію. Для неї задіяні сотні поліцейських і армія.

Потоки лави зруйнували на іспанському острові Пальма близько 100 будинків. Вони рухаються зі швидкістю близько 700 м на годину в бік узбережжя. Поки в результаті пригоди ніхто не постраждав, а все канарські аеропорти працюють у штатному режимі.

Як відомо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

Нагадаємо, через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

Зазначимо, неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

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