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    На Канарах евакуювали ще 300 осіб через виверження вулкана

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    Лава знищила на острові понад 600 гектарів землі та 1,5 тис. будівель - На Канарах евакуювали ще 300 осіб через виверження вулкана
    Лава знищила на острові понад 600 гектарів землі та 1,5 тис. будівель
    фото: reuters

    Загалом на острові Ла-Пальма з 83 тисяч жителів евакуйовано понад 6 тисяч осіб

    Ще близько 300 осіб залишили свої домівки на іспанському острові Ла-Пальма через поширення лави вулкана Кумбре-В’єха. Про це повідомляє Reuters.

    Як зазначається, лава знищила понад 600 гектарів землі та 1,5 тис. будівель, у тому числі цементний завод, що призвело до виділення токсичної пари у повітря на початку тижня.

    Потік лави також поглинув плантації бананів та авокадо, життєво важливих для економіки острова.

    Загалом на острові з 83 тисяч жителів евакуйовано понад 6 тисяч осіб.

    Також повідомлялося, що жителі острова ізолюються через погіршення якості повітря.

    Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.

    29 вересня уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха.

    Збиток, нанесений стихією, ще належить оцінити. Раніше повідомлялося, що він перевищить €400 мільйонів.

    Як відомо, раніше вулканічна лава на Канарах досягла океану, спровокувавши викиди шкідливих газів.

    Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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    Теги: стихійні лиха вулкан Іспанія евакуація
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    На Канарах евакуювали ще 300 осіб через виверження вулкана