На Канарах евакуювали ще 300 осіб через виверження вулкана
Загалом на острові Ла-Пальма з 83 тисяч жителів евакуйовано понад 6 тисяч осіб
Ще близько 300 осіб залишили свої домівки на іспанському острові Ла-Пальма через поширення лави вулкана Кумбре-В’єха. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, лава знищила понад 600 гектарів землі та 1,5 тис. будівель, у тому числі цементний завод, що призвело до виділення токсичної пари у повітря на початку тижня.
Потік лави також поглинув плантації бананів та авокадо, життєво важливих для економіки острова.
Загалом на острові з 83 тисяч жителів евакуйовано понад 6 тисяч осіб.
Також повідомлялося, що жителі острова ізолюються через погіршення якості повітря.
Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.
29 вересня уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха.
Збиток, нанесений стихією, ще належить оцінити. Раніше повідомлялося, що він перевищить €400 мільйонів.
Як відомо, раніше вулканічна лава на Канарах досягла океану, спровокувавши викиди шкідливих газів.
Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня.
27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.