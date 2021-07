Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена з Днем незалежності США, який святкуються 4 липня.

Привітання він опублікував у Twitter.

«Щирі вітання президенту Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об’єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України», – написав Зеленський.

Sincere congratulations to @POTUS & people on Independence Day! Our countries are united by democratic values & desire for freedom. Our friendship & strategic partnership create a common success story. Grateful to for the unwavering support of sovereignty #4thofJuly pic.twitter.com/EfwD4qEvTJ