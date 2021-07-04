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    Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

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    &laquo;Щирі вітання президенту Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності!&raquo; - Зеленський - Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

    «Щирі вітання президенту Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності!» - Зеленський

    Фото з відкритих джерел

    «Наші країни об’єднують демократичні цінності та прагнення свободи» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена з Днем незалежності США, який святкуються 4 липня.

    Привітання він опублікував у Twitter.

    «Щирі вітання президенту Джо Байдену і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об’єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний США за незмінну підтримку суверенітету України», – написав Зеленський.

    День незалежності у США відзначають 4 липня, у день ухвалення історичного документа – Декларації незалежності США від Великої Британії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років.

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    Теги: США День Незалежності Володимир Зеленський президент
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    Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США