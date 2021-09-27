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    Туреччина знову потерпає від лісових пожеж (фото)

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    З кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж - Туреччина знову потерпає від лісових пожеж (фото)
    З кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж
    Фото з відкритих джерел

    У провінціях на півдні та заході Туреччини знову горять ліси

    У провінціях на півдні та заході Туреччини знову борються з лісовими пожежами. Про це повідомляє Управління лісового господарства Туреччини в Twitter.

    «У провінції Баликесір, в районах Едреміт та Багюзю, де виникла лісова пожежа, було направлено один вертоліт та п'ять пожежних машин», – йдеться у повідомленні.

    Пожежа виникла в провінції Мугла, в районі Фетхіє. Близько 10 годин знадобилося вогнеборцям, аби взяти її під контроль.

    З кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу і направила в Туреччину літаки та вертольоти для боротьби з лісовими пожежами.

    До слова, у Києві сталася пожежа у хостелі, у результаті якої загинула одна людина.

    Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

    Як повідомлялося, у четвер, 23 вересня, у місті Чернівці спалахнула пожежа. Зайнялася меблева фабрика «Такабо».

    Теги: Туреччина пожежа вертоліт
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    Туреччина знову потерпає від лісових пожеж (фото)