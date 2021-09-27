Туреччина знову потерпає від лісових пожеж (фото)

З кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж

У провінціях на півдні та заході Туреччини знову горять ліси

У провінціях на півдні та заході Туреччини знову борються з лісовими пожежами. Про це повідомляє Управління лісового господарства Туреччини в Twitter.

«У провінції Баликесір, в районах Едреміт та Багюзю, де виникла лісова пожежа, було направлено один вертоліт та п'ять пожежних машин», – йдеться у повідомленні.

Balıkesir / Edremit - Bağyüzü

Çıkış Saati: 13:11

İlk Müdahale: 13.23



İlk etapta sevk edilen ekipler:

1 Helikopter

5 Arazöz#OrmanınKahramanları yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/iX3dijZAIn — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 26, 2021

Пожежа виникла в провінції Мугла, в районі Фетхіє. Близько 10 годин знадобилося вогнеборцям, аби взяти її під контроль.

З кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу і направила в Туреччину літаки та вертольоти для боротьби з лісовими пожежами.

До слова, у Києві сталася пожежа у хостелі, у результаті якої загинула одна людина.

Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

Як повідомлялося, у четвер, 23 вересня, у місті Чернівці спалахнула пожежа. Зайнялася меблева фабрика «Такабо».