МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі

Через новий мутований штам коронавірусу знищили 17 мільйонів норок

Влада Данії оголосила зниклим штам коронавірусу, виявлений у норок. Про це повідомляє Reuters.

«З 15 вересня не було виявлено нових випадків зараження серед норок, тому Державний інститут сироваток вважає, що цей варіант вірусу, швидше за все, зник», – йдеться в заяві Міністерства охорони здоровʼя Данії.

Крім того, в четвер міністерство, ґрунтуючись на поліпшенні показників поширення Covid-19 в північній частині Данії, де розташовані більшість норкових ферм, оголосив про ослаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, що данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

До слова, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.