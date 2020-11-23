На французькій фермі виявили норок з коронавірусом

Фермери планують знищити 1000 інфікованих норок

У Франції на фермі в регіоні Ер-і-Луар виявили кілька норок з коронавірусом. Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство сільського господарства Франції заявило, що необхідно буде знищити 1000 норок.

Випадки захворювання норок коронавірусом також були зареєстровані в інших країнах Європи: в Швеції, Греції, Данії та Нідерландах.

У Данії було виявлено, що вірус мутував в інший штам, який, як побоювалися експерти, може зробити вакцину менш ефективною в разі передачі вірусу людині. На фермах країни знищили 17 млн норок.

Франція почала тестування своїх чотирьох норкових ферм в середині листопада.

«На даному етапі тести показали, що вірус циркулює на фермі в Ер-і-Луар. На другій фермі нічого не знайшли. На останніх двох фермах ще тривають тестування, результати яких очікуються протягом тижня», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, що МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус.

До слова, МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок.

Нагадаємо, що данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

До слова, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.