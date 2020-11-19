МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус

Рішення ухвалили з огляду на ситуацію у Данії, де коронавірус поширився на майже 300 норкових фермах

Досі серед ірландських норок не було жодного зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Ірландії пропонує знищити усіх норок, яких вирощують на фермах країни, щоб уникнути поширення мутованого штаму коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства, продовольства та мореплавства Ірландії.

Рішення ухвалили з огляду на ситуацію у Данії, де коронавірус поширився на майже 300 норкових фермах.

У заяві зазначили, що досі серед ірландських норок не було жодного позитивного результату тесту на зараження коронавірусом.

МОЗ Ірландії запропонувало «діяти на упередження» та знищити усіх норок, що вирощуються на фермах, щоб мінімізувати або повністю усунути ризик поширення хвороби. В органах охорони здоров'я вважають, що фермерські норки представляють постійний ризик для людей заразитись мутованим коронавірусом.

Наразі Міністерство сільського господарства ще обдумує над цією рекомендацією. Там зазначили, що спершу проведуть консультації з фермерами, які вирощують цих тварин.

Нагадаємо, 4 листопада уряд Данії повідомив, що на норкових фермах виявили мутований корона вірус. Він може передаватися людям, однак наразі доказів того, що ця версія більш небезпечна чи стійкіша до вакцин, немає.

На початку листопада влада Данії заявляла, що цим вірусом інфікувалося 11 людей. Тоді ж оголосили про плани знищити всіх норок у країні та почали це робити. Водночас законного підґрунтя в уряду не було, адже такі рішення може ухвалювати лише парламент.

17 листопада парламент підтримав законопроєкт щодо норок. Документ передбачає знищення всіх норок у країні, а також забороняє розводити їх до кінця 2021 року.

У країні є понад 1100 норкових ферм, на яких працює приблизно 6 тисяч людей. Це загалом 40% світового виробництва норкового хутра. Більша частина експорту йде до Китаю.

Водночас 12 листопада у зв'язку з рішенням уряду Данії компанія Kopenhagen Fur, яка об’єднує виробників хутра, оголосила про закриття. Адміністрація вирішила закрити Kopenhagen Fur упродовж наступних 2-3 років. Ця компанія є виробником приблизно 40% усього хутра з норок у світі, її головні акціонери — данські фермери

Досі Уряд Данії не погодив компенсації власникам норок, однак прем’єр-міністерці Матте Фредеріксен все одно довелося вибачитися. Вона заявила, що уряд не знав про відсутність таких повноважень.