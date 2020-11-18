Данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі

Через новий мутований штам коронавірусу знищили 17 мільйонів норок

У Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Про це повідомляє Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії в Twitter.

«Усі заражені Covid-19 норки на фермах знищені. Управління ветеринарії і харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет Covid-19», – йдеться в повідомленні.

При цьому в управлінні відзначили, що в країні коронавірус виявили на 284 норкових фермах, ще 25 норкових господарств знаходяться під підозрою.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Нагадаємо, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.