Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах через коронавірус

Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин

Штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини

Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через коронавірус, який мутує у тварин і передається людям. Про це заявила прем’єр-міністр країни, повідомляє Reuters.

Зазначається, що загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин.

«Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини», – йдеться у повідомленні.

Метте Фредеріксен заявила, що влада країни відповідальна перед своїми громадянами і перед усім світом. «Вірус, який мутував у норках, може поставити під загрозу ефективність майбутньої вакцини», – заявила прем’єр.

За її словами, результати досліджень, які проводилися данськими органами з контролю за інфекційними захворюваннями, вже передані до Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського центру з попередження та контролю захворювань.

До операції з масового знищення тварин залучать поліцію та армію. У районах на півночі країни, де розташовано чимало норкових ферм, додатково посилять карантинний контроль та відстеження контактів.

Данія вже близько пів року намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських заводчиків, припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

Як повідомлялося, уряд Данії пішов на самоізоляцію через коронавірус в одного з міністрів.

Нагадаємо, у світі станом на 4 листопада коронавірусом заразилися вже 47 982 409 людина. Від початку пандемії одужало 34 431 514 особи, а кількість померлих зросла до 1 222 683 людей.