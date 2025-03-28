На популярному пляжі Сардинії діє цікаве правило, яке дивує туристів

На пляжі Ла-Пелоза в Сардинії заборонено стелити рушники на пісок





Жодну поїздку на море не можна уявити без пляжного рушника. Проте в Європі є місце, де відпочивальникам забороняють стелити рушники на пісок. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.



«В Італії пляж Ла-Пелоза на Садинії є одним із найпопулярніших пляжів на європейському континенті. Він славиться своєю вражаючою кришталево чистою водою, діамантово-білим піском і знаменитою вежею 16 століття за кілька метрів від берега», – пишуть журналісти.

Але перед тим, як його відвідати, потрібно знати одне важливе правило. Ще у 2018 році на пляжі Ла-Пелоза заборонили відпочивальникам класти рушники на пісок. Влада висловила побоювання, що туристи псують дорогоцінний ландшафт пляжу, забираючи величезну кількість піску додому. Річ у тім, що пісок дуже прилипає до рушників, а особливо вологих.

Влада наполягає на тому, щоб туристи клали рушники на солом'яний килимок, який вони можуть орендувати на місці.

Коли це правило лиш ввели, то місцеві жителі обурились, звинувативши тодішнього мера міста Антоніо Діану у «спробі перетворити цей район на курорт для багатих туристів».

Також вся Сардинія ухвалила закон, згідно з яким будь-хто приносить додому мушлі, пісок і гальку є кримінальним злочином із штрафом у розмірі від 300 до 5000 євро.

Водночас мер заявив, що головне – захистити красу пляжу, а заборона «ґрунтується на наукових дослідженнях» Нагадаємо, одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі у Португалії планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.