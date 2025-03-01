Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників

На зустрічі основною метою буде обговорення шляхів подолання викликів сучасності, починаючи з України

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила, що країна запропонує своїм партнерам негайно провести саміт за участю США, європейських країн і союзників. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Мелоні, саміт потрібен для обговорення викликів, починаючи з України, яку союзники разом захищали в останні роки, та ті, які треба буде вирішувати в майбутньому.

«Це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам найближчими годинами», – заявила Мелоні.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.