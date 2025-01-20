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Війна із нечесними відгуками: Італія радикально змінює правила для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Війна із нечесними відгуками: Італія радикально змінює правила для туристів
Влада Італії йде на радикальні кроки щодо відгуків від туристів
фото із відкритих джерел

Скаржитися на погані умови туристам в Італії стане набагато складніше, якщо новий закон, який розглядає парламент країни, буде ухвалено

 

Відтепер будь-який відгук про заклади кафе в Італії має бути підтверджений дійсним посвідченням особи, а автор повинен буде довести, що був у закладі. Про це пише CNN.

Запропонований закон, підтриманий міністром туризму Італії Даніелою Сантанче, покладе на сайти туристичних відгуків, такі як Tripadvisor, обов'язок перевіряти, що кожен, хто залишає відгук, дійсно відвідав заклад, а не отримує гроші за позитивну чи негативну оцінку.

Згідно із проєктом закону, який, як очікується, пройде через обидві палати парламенту без заперечень, він покликаний обмежити недобросовісну конкуренцію, виявити приховану рекламу та викорінити шахрайство. «Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок у справі захисту нашого бізнесу. Це захистить робочі місця та підвищить якість туризму», – представляючи законопроєкт, заявила Сантанче.

Закон також дозволяє туристичним компаніям вимагати видалення будь-яких поганих відгуків – навіть правдивих – через два роки, якщо проблему було дійсно вирішено.

За даними італійського Управління регулювання комунікацій, якому доручено стежити за дотриманням законодавства, новий закон також зробить незаконним виплату будь-кому грошей за написання позитивного відгуку або пропозицію заохочень у вигляді знижок на послуги. Представник цього органу повідомив CNN, що кодекси поведінки для менеджерів та рекомендації щодо контролю за дотриманням закону ще не розроблені.

Закон стане першим подібним в Європі. Confescercenti Nazionale, асоціація, що представляє інтереси невеликих туристичних компаній, заявила, що запропонований закон не є досить детальним. «Ми чекали багато чого, а знайшли дуже мало. Він, безумовно, недостатній для ефективного зміцнення системи італійських мікро-, малих та середніх підприємств», – йдеться у заяві групи.

Assoutenti, італійська асоціація некомерційних організацій, попередила, що законопроект має поширюватися на сайти соціальних мереж, а не лише на офіційні сайти відгуків. «Будь-який захід, що гарантує споживачам велику прозорість при виборі товарів та послуг, вітається», – йдеться у заяві групи.

«Необхідно також більш ефективно регулювати сферу соціальних мереж, де величезна кількість авторитетів та мікроінфлюєнсерів щодня проводять огляди ресторанів, клубів, спа-салонів, публікуючи матеріали, які на перший погляд нібито особисті та незацікавлені думки, але насправді є результатом комерційних угод або подарунків, про які не завжди чітко повідомляється громадськість», – додають у Assoutenti. Зараз законопроєкт поширюється тільки на готелі, ресторани та особисті сайти, але згодом може поширитися на товари та послуги, включаючи відгуки, що залишилися на великих міжнародних сайтах, таких як Amazon.

До слова, влада Флоренції, яка вважається «мистецькою столицею» Італії, запровадила нові заходи для боротьби з надмірним туризмом. Так, міська влада намірена боротися з господарями квартир, які при здачі житла встановлюють на стінах будинків сейфи, так звані «локери» для ключів.

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Теги: бізнес правила законопроєкт парламент гроші закон послуги туризм Італія шахрайство

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