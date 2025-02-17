Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
Туристи у Португалії можуть отримати нові правила перебування на курорті
фото: mirror.co.uk

Популярне місто для пляжних вечірок планує ввести великі штрафи за носіння бікіні

Одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів. Про це пише The New Daily.

«Прибережне місто Албуфейра в південному регіоні Алгарве, яке користується популярністю серед британських відпочивальників, переглянуло свій кодекс поведінки, чітко забороняючи людям перебувати в стані часткової або повної оголеності в громадських місцях», – йдеться у матеріалі. 

Місто Албуфейра може похвалитися прекрасними пляжами та бурхливим нічним життям, але його репутація місця для вечірок погіршила імідж. Проте все може змінитись уже незабаром, адже місцева влада взялась за імідж локації.

«Муніципальна рада португальського регіону Алгарве пропонує штрафувати до 1500 євро для тих, хто носить купальний одяг за межами пляжів і басейнів готелів», – йдеться у статті. 

Проєкт кодексу поведінки, схвалений наприкінці минулого року, був опублікований у державній газеті Diário de República та залишатиметься на громадському обговоренні протягом 30 днів. Правила  пробують змінити після того, як вісім британських туристів у Албуфейрі були зняті повністю оголеними серед білого дня в місцевому барі.

Мер Албуфейри Хосе Карлос Роло заявив в офіційному урядовому документі: «Необхідно терміново запровадити заходи, які б ефективно боролися з неприйнятною поведінкою, особливо тими, хто  вважає Албуфейру як місце для туризму». Як пише видання, ця ініціатива хоч і може засмутити туристів, проте місцеві готові боротись із такими проявами неповаги як до міста, так і його жителів.

Як зазначає BBC, місто приєднується до відносно довгого списку європейських міст із подібними законами, включаючи Барселону, Дубровник і Ніццу. Міська влада також запропонувала заборонити розпивання алкоголю на деревах із потенційним штрафом від 300 євро ($500).

Поліцію також заохочуватимуть боротися з публічним сечовипусканням. Місцева вдада також планує заборонити статеві акти в громадських місцях – адже це ще одна місцева неприємність. Наразі ця пропозиція на громадському обговоренні, але обмеження можуть запрацювати уже влітку.

Нагадаємо, на болгарському узбережжі напередодні літнього сезону намітилася серйозна кадрова криза. Тільки на Сонячному Березі потрібно 100 тис. співробітників. 

Читайте також:

Теги: Португалія туризм відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр протидії дезінформації наголошує: жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від новообраного президента США Дональда Трампа не існує
Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
20 сiчня, 12:05
Коли поліція приїхала на місце інциденту, то дівчина була вже мертвою
На популярному курорті загинула лікарка з Волині: подробиці трагедії
19 сiчня, 15:58
Туризм залишається однією із головних галузей доходу для Туреччини
Туреччина фіксує рекордні доходи від мандрівників
3 лютого, 14:32
Один із найпопулярніших гірськолижних напрямків Італії заполонили туристи TikTok
Тисячі TikTok-туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті Італії
5 лютого, 02:04
Ціни на відпочинок у Туреччині стають не по кишені самим же громадянам
Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік
7 лютого, 12:20
Іспанія ризикує відлякати усіх покупців нерухомості
Іспанія може ввести 100% податок на нерухомість: по кому вдарить найбільше
13 лютого, 05:42
Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче
Туристичне Яремче: що подивитися, де зупинитися та скільки це коштує
13 лютого, 18:18
нові правила оформлення посадкових талонів Ryanair викликають лють у пасажирів
Нові правила відомого європейського лоукостера обурили пасажирів
14 лютого, 05:04
Деякі вірні на лікарняному подвірʼї моляться за здоровʼя Папи
Ватикан повідомив, чим Папа Римський займається у лікарні
Вчора, 15:49

Соціум

Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)
Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
У Болгарії туристичний сезон опинився під загрозою
Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів
Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів
Відомство Маска намагається отримати доступ до фінансової інформації громадян США
Відомство Маска намагається отримати доступ до фінансової інформації громадян США
Кінопремія BAFTA 2025: список переможців
Кінопремія BAFTA 2025: список переможців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
38K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
29K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
28K
Порошенко назвав дату виборів
11K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua