Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами

Туристи у Португалії можуть отримати нові правила перебування на курорті

Популярне місто для пляжних вечірок планує ввести великі штрафи за носіння бікіні

Одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів. Про це пише The New Daily.

«Прибережне місто Албуфейра в південному регіоні Алгарве, яке користується популярністю серед британських відпочивальників, переглянуло свій кодекс поведінки, чітко забороняючи людям перебувати в стані часткової або повної оголеності в громадських місцях», – йдеться у матеріалі.

Місто Албуфейра може похвалитися прекрасними пляжами та бурхливим нічним життям, але його репутація місця для вечірок погіршила імідж. Проте все може змінитись уже незабаром, адже місцева влада взялась за імідж локації.

«Муніципальна рада португальського регіону Алгарве пропонує штрафувати до 1500 євро для тих, хто носить купальний одяг за межами пляжів і басейнів готелів», – йдеться у статті.

Проєкт кодексу поведінки, схвалений наприкінці минулого року, був опублікований у державній газеті Diário de República та залишатиметься на громадському обговоренні протягом 30 днів. Правила пробують змінити після того, як вісім британських туристів у Албуфейрі були зняті повністю оголеними серед білого дня в місцевому барі.

Мер Албуфейри Хосе Карлос Роло заявив в офіційному урядовому документі: «Необхідно терміново запровадити заходи, які б ефективно боролися з неприйнятною поведінкою, особливо тими, хто вважає Албуфейру як місце для туризму». Як пише видання, ця ініціатива хоч і може засмутити туристів, проте місцеві готові боротись із такими проявами неповаги як до міста, так і його жителів.

Як зазначає BBC, місто приєднується до відносно довгого списку європейських міст із подібними законами, включаючи Барселону, Дубровник і Ніццу. Міська влада також запропонувала заборонити розпивання алкоголю на деревах із потенційним штрафом від 300 євро ($500).

Поліцію також заохочуватимуть боротися з публічним сечовипусканням. Місцева вдада також планує заборонити статеві акти в громадських місцях – адже це ще одна місцева неприємність. Наразі ця пропозиція на громадському обговоренні, але обмеження можуть запрацювати уже влітку.

Нагадаємо, на болгарському узбережжі напередодні літнього сезону намітилася серйозна кадрова криза. Тільки на Сонячному Березі потрібно 100 тис. співробітників.