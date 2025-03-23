Італія заплатить по 100 тисяч євро тим, хто оселиться в гірських містах

Для проєкту розглядають 33 міста, які перебувають фактично «на межі вимирання»

У регіоні Тренто на півночі Італії платитимуть по 100 тисяч євро італійцям, які готові оселитися в гірських містечках. Ті, хто погодяться на пропозицію, повинні прожити в регіоні 10 років або здати житло в оренду на цей період. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ідеться про регіон, де гірський масив Доломіти зустрічається з Альпами. Для цього проєкту розглядають 33 міста, які перебувають фактично «на межі вимирання», оскільки кількість порожніх і покинутих будинків перевищує кількість заселених. Це може бути місто з повністю літнім населенням, що призвело до закриття шкіл або навіть до відсутності продуктових магазинів та АЗС.

Остаточно ініціативу мають затвердити найближчими тижнями.

Учасникам проєкту виплачуватимуть 80 тисяч євро на ремонт житла та ще 20 тисяч євро на придбання нерухомості.

На відміну від поширеної в інших регіонах практики, де будинки продають за 1 євро, в Тренто виділили 10 мільйонів євро на гранти на найближчі два роки. Завдяки грантам планують стимулювати купівлю та реконструкцію вже наявної нерухомості. Влада сподівається також, що це спрямує додаткові кошти в будівельну галузь.

«Мета полягає в тому, щоб відродити місцеві громади та сприяти територіальній єдності», – сказав Мауріціо Фугатті, президент Тренто.

Охочі можуть придбати лише до трьох одиниць нерухомості, тобто ніхто не може прийти та скупити все село. Крім того, заявки на участь у програмі заборонили подавати місцевим віком до 45 років, які вже проживають там. Тобто жителі не зможуть подавати заявки на ремонт будинків, у яких живуть. Проєкт призначений лише для покинутих будинків.

«Ініціатива призначена для тих муніципалітетів, які, згідно зі статистичним аналізом, зазнали значної втрати населення за останнє десятиліття. Це території, які, зберігаючи сильну культурну та ландшафтну ідентичність, зазнали поступового зменшення кількості жителів», – пояснив Нікола Теофіло, який пише для сайту нерухомості Immobiliare News.

Він також зауважив, що багато з цих сіл розташовані в гірських або долинних місцевостях, де повсякденне життя може бути складнішим через віддаленість від основних служб.

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