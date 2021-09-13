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    На США насувається новий загрозливий тропічний шторм

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    У кінці серпня у США вирував ураган Іда - На США насувається новий загрозливий тропічний шторм
    У кінці серпня у США вирував ураган Іда
    Фото: Рixabay

    Від урагану потерпатиме південно-східне узбережжя Північної Америки

    Тропічний шторм «Ніколас», що розпочався у Мексиканській затоці, загрозливими темпами насувається на американські штати Техас та Луїзіана. Про це повідомляє CNN.

    Згідно з даними Центру прогнозування погоди США, що ведуть спостереження за Ніколасом, наразі зростає ризик спричинення ним масштабних повеней. Вже у понеділок-вівторок наслідки шторму відчують мешканці узбережжя штату Техас та прилеглих районів.

    «Це може призвести до серйозних проблем із підтопленнями, особливо у міських районах, таких як метро в Х'юстоні», – повідомили у Центрі прогнозування погоди.

    Хоча досі незрозуміло, де випаде найсильніший дощ, повідомляється, що у деяких місцях кількість опадів цього тижня досягне 15 дюймів.

    На узбережжі Техасу прогнозуються проливні дощі, і в середу існує значна загроза повені в районах від Корпус-Крісті, Техас, через район метро Х'юстон та частини західної Луїзіани, до озера Чарльз.

    Зазначимо, що значна частина південно-східної Луїзіани все ще відновлюється після руйнувань, спричинених ураганом Іда, що відбувся понад два тижні тому.

    Ніколас – 14 сезонний ураган в Атлантичному океані, що утворився в Мексиканській затоці в неділю.

    Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда привів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.

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    Теги: США шторм ураган повінь
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    На США насувається новий загрозливий тропічний шторм