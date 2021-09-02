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    Ураган Іда у США вже забрав життя вісімнадцяти людей

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    У США лютує ураган Іда &ndash; один із найсильніших за 170 років - Ураган Іда у США вже забрав життя вісімнадцяти людей
    У США лютує ураган Іда – один із найсильніших за 170 років
    Фото: АР

    Серед загиблих – дворічна дитина

    Внаслідок штормових повеней через ураган Іда в США загинули щонайменше 18 людей. Серед них дворічна дитина. Про це пише The New York Times.

    Кількість жертв зросла до, щонайменше, 18 осіб внаслідок урагану, який знеструмив більше 150 тисяч будинків в США. На півдні Нью-Джерсі Іда знесла з землі декілька будинків.

    Згідно з інформацією іншого ЗМІ CNN, одна з жертв - 86-річна жінка, яка ховалася від катастрофи в підвалі будинку. Тіло 70-річного чоловіка було вилучено з паводку після того, як його автомобіль знесло водою. Також відомо про смерть дворічної дитини в Квінсі, яка була оголошена зниклою безвісти.

    Ураган Іда призвів до першої в історії повені в Нью-Йорку. Негода принесла рекордні опади на північний схід США. У Центральному парку Нью-Йорка зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень.

    Раніше рішення про оголошення надзвичайного стану 1 вересня прийняв мер міста Білл де Блазіо, який повідомив про це у Twitter. За його словами, у Нью-Йорку відбулася «історична погодна подія».

    «Сьогодні ввечері (1 вересня – ред.) я оголошую надзвичайний стан у Нью-Йорку. Сьогодні ми переживемо історичну погодну подію з рекордними дощами по всьому місту, масштабними повенями та небезпечними умовами на наших дорогах», – написав чиновник.

    Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул розповіла CNN, що дощ виявився «набагато сильнішим, ніж хто-небудь очікував».

    Як повідомляють CNN та Reuters, через залишкову силу шторму Іда майже всі лінії метро у Нью-Йорку припинили свою роботу. Водночас влада міста повідомляє, що на вулицях Нью-Йорка погодні умови заблокували доступ мешканців до їхніх автомобілів.

    Негода в міру свого руху з південної Атлантики загрожує новими зливами, швидкими паводками та виникненням торнадо.

    Рух урагану Іда з початку виходу на суходіл
    Рух урагану Іда з початку виходу на суходіл

    За даними Національної метеорологічної служби, станом на вечір середи, 1 вересня, щонайменше п'ять надзвичайних ситуацій виникли у результаті повеней, зокрема на території від Філадельфії до Нью-Джерсі.

    Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан у відповідь на негоду, закликаючи мешканців «триматися подалі від доріг, залишатися вдома та зберігати спокій».

    Також очевидці зафіксували виникнення торнадо, які знищили щонайменше дев'ять будинків в штаті Нью-Джерсі. Про підтоплення повідомив аеропорт місцевий аеропорт «Ньюарк-Ліберті».

    Повідомляється, що щонайменше одна людина загинула внаслідок повені в районі Гуєсс-Форк у місті Херлі, штат Вірджинія. Людей просять триматися подалі від району негоди. Також одна людина загинула й одна зникла безвісти у штаті Мериленд після підтоплення житлового комплексу.

    Як відомо, у США лютує ураган Іда – один із найсильніших за 170 років (відео).

    Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.

    Читайте також: Затоплені дороги та метро: Нью-Йорк пішов під воду через ураган Іда
    Теги: США метро дороги Нью-Йорк смерть мер надзвичайний стан потоп ураган негода дощ
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    Ураган Іда у США вже забрав життя вісімнадцяти людей