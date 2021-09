Ураган Іда у США вже забрав життя вісімнадцяти людей

Серед загиблих – дворічна дитина

Внаслідок штормових повеней через ураган Іда в США загинули щонайменше 18 людей. Серед них дворічна дитина. Про це пише The New York Times.

Кількість жертв зросла до, щонайменше, 18 осіб внаслідок урагану, який знеструмив більше 150 тисяч будинків в США. На півдні Нью-Джерсі Іда знесла з землі декілька будинків.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ CNN, одна з жертв - 86-річна жінка, яка ховалася від катастрофи в підвалі будинку. Тіло 70-річного чоловіка було вилучено з паводку після того, як його автомобіль знесло водою. Також відомо про смерть дворічної дитини в Квінсі, яка була оголошена зниклою безвісти.

Ураган Іда призвів до першої в історії повені в Нью-Йорку. Негода принесла рекордні опади на північний схід США. У Центральному парку Нью-Йорка зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень.

Раніше рішення про оголошення надзвичайного стану 1 вересня прийняв мер міста Білл де Блазіо, який повідомив про це у Twitter. За його словами, у Нью-Йорку відбулася «історична погодна подія».

«Сьогодні ввечері (1 вересня – ред.) я оголошую надзвичайний стан у Нью-Йорку. Сьогодні ми переживемо історичну погодну подію з рекордними дощами по всьому місту, масштабними повенями та небезпечними умовами на наших дорогах», – написав чиновник.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул розповіла CNN, що дощ виявився «набагато сильнішим, ніж хто-небудь очікував».

Як повідомляють CNN та Reuters, через залишкову силу шторму Іда майже всі лінії метро у Нью-Йорку припинили свою роботу. Водночас влада міста повідомляє, що на вулицях Нью-Йорка погодні умови заблокували доступ мешканців до їхніх автомобілів.

Негода в міру свого руху з південної Атлантики загрожує новими зливами, швидкими паводками та виникненням торнадо.

Рух урагану Іда з початку виходу на суходіл

За даними Національної метеорологічної служби, станом на вечір середи, 1 вересня, щонайменше п'ять надзвичайних ситуацій виникли у результаті повеней, зокрема на території від Філадельфії до Нью-Джерсі.

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан у відповідь на негоду, закликаючи мешканців «триматися подалі від доріг, залишатися вдома та зберігати спокій».

BREAKING: I’m declaring a STATE OF EMERGENCY EFFECTIVE IMMEDIATELY in response to Tropical Storm Ida.



We will use every resource at our disposal to ensure the safety of New Jerseyans.



Stay off the roads, stay home, and stay safe. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 2, 2021

Також очевидці зафіксували виникнення торнадо, які знищили щонайменше дев'ять будинків в штаті Нью-Джерсі. Про підтоплення повідомив аеропорт місцевий аеропорт «Ньюарк-Ліберті».

We're experiencing severe flooding due to tonight’s storm. All flight activity is currently suspended & travelers are strongly advised to contact their airline for the latest flight & service resumption information. Passengers are being diverted from ground-level flooded areas. pic.twitter.com/9clsmDnsuT — Newark Liberty Airport. Wear a Face Covering. (@EWRairport) September 2, 2021

Повідомляється, що щонайменше одна людина загинула внаслідок повені в районі Гуєсс-Форк у місті Херлі, штат Вірджинія. Людей просять триматися подалі від району негоди. Також одна людина загинула й одна зникла безвісти у штаті Мериленд після підтоплення житлового комплексу.

Як відомо, у США лютує ураган Іда – один із найсильніших за 170 років (відео).

Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.