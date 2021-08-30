Ураган Іда змінив напрямок течії річки Міссісіпі

Течія річки Міссісіпі на півдні США змінила напрямок через ураган Іда

Ураган Іда вдарив по Луїзіані в 16 річницю іншого руйнівного урагану – Катріна, що забрав життя понад 1,8 тис. осіб

Ураган четвертої категорії Іда привів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана. Про це сказав провідний гідролог Геологічної служби США Скотт Перріен, повідомляє CNN 30 серпня.

За його словами, це відбулося через штормовий нагін води і сильний вітер, швидкість якого досягала 150 миль на годину (більш як 240 км/год).

«Я пам'ятаю, що під час урагану Катріна відбулася певна зміна напрямку течії річки Міссісіпі, але це вкрай незвично», – заявив Перріен, який працює в околицях Нового Орлеана, що також опинився під ударом стихії.

Він допустив, що на глибині річки, де немає датчиків, течія залишається звичайною.

«Течія річки сповільнилася від приблизно двох футів (0,6 метра) за секунду до півфута (0,15 метра) за секунду в зворотному напрямку», – зазначив учений.

Також стало відомо, що ураган Іда повністю знеструмив найбільш густонаселене місто штату Луїзіана - Новий Орлеан, додає Axios.

За даними сервісу PowerOutage.US, у всій Луїзіані без світла залишилися понад 900 тисяч осіб.

Один з постачальників електроенергії в штаті Entergy Louisiana допустив, що жителі Луїзіани, чиї будинки опинилися на шляху урагану, залишатимуться без електрики до трьох тижнів.

Нагадаємо, ураган Іда охопив Луїзіану вранці в неділю. До теперішнього часу він ослаб до другої категорії з п'яти можливих і продовжує рухатися вглиб штату. Масштаби руйнувань поки невідомі.

Іда вдарив по Луїзіані в 16 річницю іншого руйнівного урагану – Катріна, що забрав життя понад 1,8 тис. осіб.

До слова, понад 120 населених пунктів залишилися в Україні без світла через негоду.

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