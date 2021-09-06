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    Без електрики, води і мобільного зв'язку: Новий Орлеан оговтується від урагану «Іда»

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    Після потужного урагану люди лишилися без електрики - Без електрики, води і мобільного зв'язку: Новий Орлеан оговтується від урагану «Іда»
    Після потужного урагану люди лишилися без електрики
    Фото з відкритих джерел

    Місцева влада обіцяє відновити електропостачання міста до 8 вересня

    Президент США Джо Байден відвідав постраждалий від урагану Іда Новий Орлеан.

    На разову допомогу жителям штату Луїзіана виділили $100 млн. Кожен отримав по $500, передає NBC News.

    Байден розпорядився використовувати стратегічний нафтовий резерв країни. Це дозволить уникнути браку палива в постраждалих від урагану районах.

    Місцева влада обіцяє відновити електропостачання міста до 8 вересня.

    Понад 25 тис. робочих намагаються полагодити 14 тисяч пошкоджених опор електропередач, понад 2,2 тис. трансформаторів і інших об'єктів інфраструктури.

    Жителів, які планують повернутися в свої будинки, попередили про те, що їм доведеться жити без електрики і водопроводу, з обмеженим доступом до мобільного зв'язку і майже без бензину.

    Нагадаємо, коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.

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    Теги: США місцева влада ураган влада
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    Без електрики, води і мобільного зв'язку: Новий Орлеан оговтується від урагану «Іда»