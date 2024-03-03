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На США обрушився сильний снігопад. Десятки тисяч людей залишилися без світла

Діана Гасюк
glavcom.ua
На США обрушився сильний снігопад. Десятки тисяч людей залишилися без світла
фото: The New York Times

За останню добу випав сніг шаром у понад 60 сантиметрів

В американських штатах Невада й Каліфорнія близько 50 тисяч мешканців залишилися без електрики. У регіонах ризики сходження лавин. Про це пише The New York Times.

В умовах відсутності електропостачання в горах зупинили свою роботу гірськолижні курорти в районі озера Тахо. Дорожні служби перекрили головну автомагістраль, яка веде через гори й сполучає регіон із Сан-Франциско. У горах до ранку суботи випало понад 6 метрів снігу.

Синоптики вважають високою імовірність снігових лавин на східних схилах Сьєрра-Невади.

Центральна снігова лабораторія Сьєрри повідомила, що за останні 24 години випав сніг шаром у понад 60 сантиметрів. А місцевий гідрометцентр повідомив про потужні вітри в 275 км/год. Повідомлень про постраждалих або загиблих наразі немає, пише газета.

На США обрушився сильний снігопад. Десятки тисяч людей залишилися без світла фото 1
фото: The New York Times

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Техас через масштабні лісові пожежі призупинив роботу завод Pantex, на якому збирають та розбирають ядерну зброю, в невеликих містах евакуйовано населення. 

Губернатор штату Грег Еббот оголосив про стихійне лихо у 60 округах з огляду на те, що найбільша пожежа охопила понад 640 кв. км. Влада не повідомила, що могло стати причиною займання, однак імовірно, що воно виникло через пожежонебезпечну погоду. Вогонь з лісів та полів поширився на населені пункти та автомагістралі. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Теги: США електроенергія снігопад

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