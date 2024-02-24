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Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох
фото з відкритих джерел

Фінансова невизначеність у сфері військових технологій ШІ завдає шкоди ініціативам у розвитку, навчанні та проєктам, спрямованим на розвиток ШІ

Відділ штучного інтелекту (ШІ) міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу. Про це заявив директор відділу Крейг Мартелл, передає Defense news.

За словами Крейга Мартелла, фінансова невизначеність у сфері військових технологій ШІ завдає шкоди ініціативам у розвитку, навчанні та проєктам, спрямованим на розвиток ШІ та віртуальної інфраструктури, призначеної для застосування військовими.

На думку Мартелла, проблеми з виділенням бюджету для технологічних розробок можуть мати неприємні наслідки на тлі чипової війни США і Китаю, яка стосується безпосередньо і нейромереж, а також програмно-апаратних пристроїв, здатних забезпечити військовим перевагу на полі бою.

Однак міністерство оборони вже запросило 1,8 млрд доларів США на ШІ-розробки в оборонній сфері у 2024 фінансовому році. Міністерство займається сотнями проєктів, пов'язаних із ШІ, зокрема деякими великими системами озброєнь, такими як Joint Light Tactical Vehicle і безпілотний літальний апарат MQ-9.

Державний і приватний сектори дедалі більше цікавляться штучним інтелектом та іншими можливостями розпізнавання образів, а цифрова конкуренція з Китаєм набирає обертів. Проєкт міністерства оборони «Об'єднане загальнодоменне командування і контроль» також залежить від досягнень Відділу ШІ Міністерства оборони США в галузі обробки даних і аналітики.

Раніше повідомлялося, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту (ШІ) планують підписати угоду, щоб виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі. 

Нагадаємо, штучний інтелект вже на потоці створює фальшивий контент, який все складніше верифікувати. Це дало російській пропаганді ще більш досконалий спосіб поширювати дезінформацію і пропаганду, створюючи сценарій, в якому практично неможливо відрізнити новини, що заслуговують на довіру, від фальсифікату.

Теги: США Китай Пентагон штучний інтелект

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