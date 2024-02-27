Отримання винищувачів від США: Ердоган розповів про прогрес у питанні

Ердоган: Туреччина зосереджена на отриманні F-16, а не на програмі F-35

Туреччина в даний час зосереджена на перспективі отримання від США винищувачів F-16, а не на питаннях повернення в програму F-35. Про це заявив журналістам в Анкарі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише видання Savunmasanayist.

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«Туреччина на цьому етапі зосередилася на темі F-16, а не F-35», – сказав він. «Під час наших контактів із сенаторами, які нещодавно приїжджали до нас, ми обговорювали, які кроки будемо робити на тему F-16», – зазначив Ердоган.

Говорячи про питання закупівлі винищувачів, Ердоган додав: «МЗС Туреччини веде інтенсивні переговори із співрозмовниками в Держдепартаменті США та влада Туреччини стежить за цим процесом».

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Туреччина була виключена із програми створення F-35 у 2019 році після того, як придбала російські зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400. Вона виробляла частину комплектуючих, елементи фюзеляжу та деякі системи для цих літаків. Також вона фізично так і не отримала перших кількох машин, використанню яких вже почали навчати турецьких пілотів у США. США при цьому заявили, що повернення Туреччини до програми можливе лише за умови відмови Анкари від С-400.

На тему F-16 останнім часом між сторонами намітився серйозний прогрес. Туреччина кілька років тому запросила в США винищувачі F-16 модифікації «Блок-70» (Block 70) і комплекти модернізації для літаків, що є у неї на озброєнні. Йдеться про постачання 40 нових та модернізацію 79 наявних машин. Як заявляв раніше держсекретар США Ентоні Блінкен, деякі члени Конгресу закликали пов'язати такі поставки з кроками Анкари, необхідними для ухвалення Швеції до НАТО. Законодавчий орган Туреччини схвалив ратифікаційний протокол Стокгольму у січні.

Нагадаємо, можливість поставок Туреччині американських винищувачів п'ятого покоління F-35 несумісна з наявністю у Анкари російських систем ППО С-300 та С-400, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Про це пише Daily Sabah.

«Жодних змін у нашій позиції за програмою F-35 для Туреччини немає – це несумісно з їх використанням ракет С-300 і С-400», – повідомив він журналістам на брифінгу.

Як зазначив Кірбі, між двома країнами продовжуються обговорення з цього питання, але США готові повернутись до поновлення участі Туреччини у програмі постачання винищувачів п'ятого покоління після того, як Анкара «зможе вирішити занепокоєння» Вашингтона.