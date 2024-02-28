Масові пожежі в Техасі: завод із виготовлення ядерної зброї зупинив роботу

Наразі пожежа біля заводу не локалізована

В американському штаті Техас через масштабні лісові пожежі призупинив роботу завод Pantex, на якому збирають та розбирають ядерну зброю, в невеликих містах евакуйовано населення. Про це повідомляє Politico.

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Завод закрився у вівторок увечері, коли пожежа поблизу об'єкта вийшла з-під контролю.

«Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу перебуває в укриттях на території підприємства», − йдеться у заяві підприємства.

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Із 1975 року завод є основним місцем збирання і розбирання американських атомних бомб. Останню бомбу він зібрав у 1991 році. Відтоді тут розібрали тисячі одиниць зброї.

Як основний об’єкт національної безпеки, завод і його територія перебувають під суворим контролем, а повітряний простір над підприємством і навколо нього є забороненою зоною для цивільного авіатранспорту.

Губернатор штату Грег Еббот оголосив про стихійне лихо у 60 округах з огляду на те, що найбільша пожежа охопила понад 640 кв. км. Влада не повідомила, що могло стати причиною займання, однак імовірно, що воно виникло через пожежонебезпечну погоду.

Вогонь з лісів та полів поширився на населені пункти та автомагістралі. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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Нещодавно у Подільському районі столиці горіли складські приміщення.

Стало відомо, що один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону. Перший етап будівництва вже розпочався. Приводом для зведення табору стали невдоволення охорони кордону, який контролювала влада США.