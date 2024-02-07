Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
Запровадження спільних аукціонів є однією з вимог ЄС
Стали відомі дати перших аукціонів на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина та Україна – Угорщина. Про це йдеться на сайті JAO.
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, заявки прийматимуть на доставку 23 лютого.
Правила розподілу на кордоні Словаччина-Україна набудуть чинності 4 березня, заявки прийматимуть на доставку 6 березня.
Інформацію про час проведення аукціонів повідомлять пізніше.
Запровадження спільних аукціонів – виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.
Нагадаємо, «Укренерго» повідомило про наслідки чергової ракетної атаки російських окупантів по Києву у середу, 7 лютого.
До слова, державне підприємство «Енергетична компанія України» (ЕКУ) закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.
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