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Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, словацькому – 4 березня
фото з відкритих джерел

Запровадження спільних аукціонів є однією з вимог ЄС

Стали відомі дати перших аукціонів на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина та Україна – Угорщина. Про це йдеться на сайті JAO.

Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, заявки прийматимуть на доставку 23 лютого.

Правила розподілу на кордоні Словаччина-Україна набудуть чинності 4 березня, заявки прийматимуть на доставку 6 березня.

Joint Allocation Office – платформа, на якій проводиться розподіл пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі за допомогою спільних аукціонів.

Інформацію про час проведення аукціонів повідомлять пізніше.

Запровадження спільних аукціонів – виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило про наслідки чергової ракетної атаки російських окупантів по Києву у середу, 7 лютого.

До слова, державне підприємство «Енергетична компанія України» (ЕКУ) закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.

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Теги: електроенергія Словаччина Угорщина торгівля аукціон

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