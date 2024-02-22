Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу, на якому працював скандальний Карлсон

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканал Fox News, на якому раніше працював Такер Карлсон, який записав скандальне інтерв’ю з диктатором Путіним.

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В анонсованій розмові журналістів з український президентом йтиметься про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні, річницю повномасштабної війни та відхід українських військ з Авдіївки.

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр. Запис відбувся за два з половиною кілометри від російських позицій, зазначається у повідомленні телеканалу.

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«Це перше інтерв’ю з українським президентом на лінії фронту від початку повномасштабної війни», — підкреслює американське медіа. Хоча сам Баєр кілька разів брав інтерв'ю в Зеленського. Востаннє це було у грудні минулого року.

Інтерв'ю вийде в програмі Брета Баєра «Спеціальний репортаж» 22 березня о 18:00 за східноамериканським часом. За київським часом це буде перша година ночі 23 березня.

Нагадаємо, у травні цього року телекомпанія Fox News оголосила про те, що припиняє співпрацю з телеведучим Такером Карлсоном. На каналі не пояснили причин такого рішення. Згодом Карлсон звинуватив телеканал Fox News у шахрайстві та порушенні контракту.

Невдовзі Fox News надіслала Карлсону лист із вимогою відмовитися від його нового шоу, яке він почав транслювати в соцмережі Х. Однак ведучий не припинив випускати програму. У липні Fox News оголосила, що місце Карлсона у праймтаймі посяде Джессі Вотерс.

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На початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.