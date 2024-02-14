Європа має три роки, щоб захистити себе від нападу Путіна – Bloomberg

Як пише Bloomberg, Кремль зможе напасти на країну-члена НАТО від трьох до п'яти років

Після закінчення холодної війни європейські країни скоротили оборонні бюджети

Високопосадовці знають, що не варто розраховувати на США в питанні захисту Європи, але розбудова власного військового потенціалу вимагає рішучості, яку вони ще мають довести. За словами джерел видання Bloomberg, континент наразі відстає щонайменше на десять років від того, щоб бути здатним захищати себе без сторонньої допомоги.

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На тлі побоювань, що вторгнення Росії в Україну може бути лише першим етапом набагато ширших імперських амбіцій, оцінки західних розвідок свідчать про те, що Кремль може бути в змозі напасти на країну-члена НАТО протягом набагато коротшого проміжку часу – від трьох до п'яти років.

Цьому сприяє потенційне політичне відродження Дональда Трампа, який заявив, що вітав би російську атаку на союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат. Згідно з новими даними, оприлюдненими в середу, більше третини членів Альянсу опиняться поза межами американської парасольки безпеки.

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При цьому європейські лідери не потребують заохочення з-за океану, щоб перетворитися на серйозну військову силу, однак усе – від проблем з ланцюгами постачання до розбіжностей щодо закупівель – свідчить, що вони не виконують своїх зобов'язань.

«На все потрібен час. На жаль, у нас його немає», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю в Брюсселі 30 січня.

Європа відчуває загрозу

Оскільки Європа є свідком найбільшого конфлікту на своїй території з часів Другої світової війни, вона відчуває загрозу. Через те, що вона довгий час покладалася на США, вона відчуває себе непідготовленою. А оскільки Трамп в опитуваннях перед листопадовими виборами має незначну перевагу над своїм демократичним суперником, вона відчуває себе дедалі більш збентеженою. Ці побоювання, ймовірно, домінуватимуть на панельних дискусіях і в розмовах на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки – зустрічі лідерів, військових і експертів з питань безпеки, яка відбувається за кілька днів до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Провокаційні висловлювання Трампа на вихідних були лише останніми войовничими заявами, які нагадують європейським лідерам про те, що в той час, коли вони борються з непередбачуваними ворогами, вони мають справу також з непередбачуваними союзниками.

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Привид повернення Трампа до Білого дому підвищив ставки. Але вони вже вийшли на перший план у зовні більш затишному трансатлантичному партнерстві з Джо Байденом, який з усіх сил намагається проштовхнути вкрай необхідну для України, військову допомогу.

Партнери США по НАТО зупинили довгострокову тенденцію, збільшуючи з моменту анексії Криму Росією у 2014 році витрати на оборону щороку, а надто різко – після повномасштабного вторгнення.

Але цього все ще недостатньо для того, щоб конкурувати з американською щедрістю, а тим більше для того, щоб заповнити діру в разі, якщо США вийдуть з НАТО.

Якби європейські країни зазнали нападу сьогодні, вони все одно залежали б від США у багатьох сферах, і в певних галузях прогалини особливо великі. За словами посадовців, знайомих з цим питанням, це стосується протиповітряної і протиракетної оборони, ракет великої дальності і передових комп'ютерних систем, необхідних для ведення бойових дій.

Найгірший сценарій для Європи

Найгірший сценарій може виникнути, якщо три речі відбудуться послідовно: Європа не діятиме достатньо швидко, щоб інвестувати у свою оборону, США не нададуть Україні більше допомоги, а Трамп переобереться на другий термін і виведе США з НАТО.

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Оскільки лише останній з цих варіантів є зовнішньою перспективою, неважко зрозуміти, чому європейські чиновники перебувають на межі нервового зриву.

Деякі з них повідомили Bloomberg, що підозрюють, що Трамп хоче налякати континент, аби змусити його витрачати більше, а не вийти з альянсу повністю. Ризик того, що він реалізує такі погрози, пом'якшений новим законопроектом, який забороняє президенту виходити з Альянсу в односторонньому порядку. Але страх перед тим, що він просто припинить допомогу Києву і віддасть перемогу Москві, для них є набагато більш значним.

Трамп вже давно дає союзникам підстави сумніватися в його відданості статті 5 Північноатлантичного договору, яка зобов'язує кожного члена НАТО підтримувати інших, хто зазнає нападу. Єдиний раз на неї посилалися після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року.

Питання допомоги Україні на суму понад $60 млрд заблоковане у Конгресі і це посилює скептицизм європейців щодо відданості США їхній безпеці. Спалах конфлікту на Близькому Сході також нагадав Європі про розпорошеність уваги Вашингтона, і вона побоюється, що сили можуть бути перекинуті в інше місце, в тому числі в Азію, якщо Китай коли-небудь нападе на Тайвань.

Один зі способів, яким Європа намагається утримати США на своєму боці, – це підкреслити за лаштунками, що вона поділяє занепокоєння Вашингтону щодо Китаю. Це може слугувати нагадуванням американській громадськості про важливість НАТО для США.

Якщо Росія переможе в Україні, і якщо США вийдуть з НАТО – до або після цього – головним державам ЄС потрібно буде зробити більше, ніж просто заповнити існуючий дефіцит, щоб захистити східний фланг альянсу. За словами високопоставленого європейського дипломата, присутність НАТО уздовж нового кордону з Владіміром Путіним, який відчує оптимізм, має бути потроєна.

Ніколи знову

Після закінчення холодної війни європейські країни скоротили оборонні бюджети і відмовилися від великої кількості обладнання, вважаючи, що великі війни на континенті залишилися в минулому.

Цього року 18 країн-членів НАТО перебувають на шляху до досягнення мети Альянсу – виділення на оборону 2% від ВВП, тоді як у 2014 році таких країн було лише троє, одна з них – США. Але наслідки цього стануть відчутними не одразу, оскільки вони намагаються виробляти боєприпаси і озброєння в той час, коли попит на них стрімко зростає в усьому світі, що призводить до конкуренції як за компоненти, так і за сировину.

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Порівняно з 2023 роком, цього року ЄС планує потроїти виробництво артилерійських снарядів до приблизно 1,4 мільйона одиниць. Проблема полягає в тому, що Росія нарощує виробництво швидше, ніж очікувалося, і, за оцінками естонської сторони, цього року виробить 4 млн одиниць.

Наразі США мають близько 80 тис. військовослужбовців, дислокованих по всій Європі, мають об'єкти протиракетної оборони в Польщі і Румунії і чотири есмінці в Іспанії. Вони очолюють бойову групу і надають війська іншим на східному фланзі. Важливо, що Сполучені Штати також зберігають близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї у п'яти країнах НАТО: Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

За словами генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі, Франція і Велика Британія мають ядерну зброю, але цього буде недостатньо, щоб стримати Росію від застосування нею своєї власної.

«США забезпечують ядерну парасольку, і саме тому росіяни ніколи не наважаться напасти на країну НАТО», – вважає Ходжес.

Заклик до пробудження

НАТО і європейські союзники працюють над тим, щоб забезпечити більшу оперативну сумісність своїх озброєнь, зважаючи на те, що в Європі використовується багато різних типів систем озброєнь, що заважає військам воювати пліч-о-пліч.

Ця проблема стала очевидною, коли українські бійці спробували – і зазнали невдачі – використовувати боєприпаси одного калібру в наданому різними західними союзниками подібному обладнанні.

Але, намагаючись наростити військовий потенціал, Європа зіштовхнулася з майже трампівським занепокоєнням – протекціонізмом. Сутички між Парижем і Берліном щодо того, чи купувати іноземні системи озброєнь, розпалюють напруженість у той час, коли спільні закупівлі могли б збільшити потенціал.

Франція утрималася від приєднання до очолюваної Німеччиною протиракетної програми під назвою «Європейський небесний щит», яка передбачає закупівлю систем протиповітряної оборони з-за кордону, в тому числі ізраїльських «Arrow 3» і американських «Patriot».

Нагадаємо, очікується, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО збільшать витрати на оборону – 2% ВВП.

Раніше колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».