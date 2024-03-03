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Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу
Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ
фото з відкритих джерел

Бріджит Брінк: «Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей»

Посол США в Україні Бріджит Брінк закликала до підтримки України у її боротьбі проти «варварської війни Росії». Про це повідомляє Бріджит Брінк в соцмережі Х.

«Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей», – йдеться у повідомленні.

Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ.

Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

Теги: росія США Одеса опалення безпілотник Бріджит Брінк ворог дитина

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