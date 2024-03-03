Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу

Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ

Бріджит Брінк: «Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей»

Посол США в Україні Бріджит Брінк закликала до підтримки України у її боротьбі проти «варварської війни Росії». Про це повідомляє Бріджит Брінк в соцмережі Х.

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«Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей», – йдеться у повідомленні.

Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ.

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Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.