Над російською тундрою зник літак

На Чукотці триває операція з пошуку зниклого літака

На Чукотці (Росія) зник літак Ан-2 авіакомпанії «Стриж авіа». Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На борту літака перебували троє людей: два члени екіпажу та один пасажир.

Літак летів маршрутом Певек-Полярний, проте близько 14:30 за місцевим часом почав знижуватися і подав сигнал лиха.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, літак здійснив посадку в тундрі за 16 кілометрів від Полярного – очевидці здалеку бачили, як він приземлявся.

На пошуки борту відправили гелікоптер Мі-2, але через сильний вітер довелося перенести пошукову операцію з повітря на наступний день. Наразі зниклих шукають за допомогою всюдихода.

До слова, 20 жовтня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. Повідомлялося, що загоряння літака сталося в одному з двигунів під час зльоту. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів. Причина аварії – руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун.

23 вересня в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Причиною аварії літака стала несправність бака.