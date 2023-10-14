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Росія почала «оновлений наступ» на Україну – Білий дім

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія почала «оновлений наступ» на Україну – Білий дім
Російські війська не досягли значного прогресу і нові атаки «не є сюрпризом»
фото з відкритих джерел

Російські військові використовують тактику людської хвилі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни. Про це пише Politico.

Кірбі додав, що російські війська не досягли значного прогресу і нові атаки «не є сюрпризом».

«Схоже, що російські військові використовують тактику людської хвилі, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного спорядження і, очевидно, без належної підготовки», – сказав Кірбі.

За його словами, у найближчі півтора-два місяці погодні умови не впливатимуть на контрнаступальні дії української армії.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що контрнаступ українських сил закінчився безуспішно.

Як відомо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Крім того, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

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Теги: росія військові наступ

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