Племінниця Трампа заявила, що він винен у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю

Мері Трамп повідомила, що її дядько міг «злити» секретну інформацію

Жінка задається питанням, чому 25-й президент США все ще на свободі

Експрезидент США Дональд Трамп міг розкрити Росії секрети національної безпеки Ізраїлю, що стало причиною вторгнення ХАМАСу. Відповідну заяву зробила його племінниця Мері, на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона припустила, що РФ могла поділитись отриманою інформацією з Іраном, а той – з ХАМАСом, що призвело до початку війни.

У своїй публікації жінка опублікувала скріншот заяви Трампа, де він звинувачує Джо Байдена та Барака Обаму у «відкритості південного кордону» та додає, що через це, мовляв, на США так само просто напасти, як і на Ізраїль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ті ж самі люди, які здійснили набіг на Ізраїль, в рекордній кількості вливаються в наші колись прекрасні США через повністю відкритий південний кордон», – зазначив експрезидент.

Крім цього, Мері Трамп заявила, що її дядько розкрив «надзвичайно секретну інформацію» про атомні підводні човни США. Також вона назвала його «маніяком» та запитала, чому досі перебуває на свободі.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.