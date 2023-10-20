Невиправне російське холопство

Про візит Путіна до Китаю

Так вони на росії влаштовані: або принижувати, або принижуватися. Відразу видно, коли в них справи кепські.

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От скабєєва аж захлинається від захвату під час репортажу з Північної Кореї: так подобається, так подобається! І ніякого свавілля, жодної диктатури, навколо самі вільні щасливі люди... От би і нам на росії так!

Свого часу російські пропагандисти копилили губу в бік КНДР: голодранці, існують лише за нашої і китайської допомоги. Тепер – вже приклад для наслідування.

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Раніше путін чекав би у Москві, допоки Кім Чен Ин допхається туди своїм бронепотягом. А зараз, коли боєприпаси знадобилися, фюрерок сам відправився на Далекій Схід недоімперії, щоб висловити ввічливість і вдячність північнокорейському колезі по автократії.

А перед товаришем Сі Путін просто плазує, намагається бути поближче на фото, щоб всі бачили, хто у великого китайського імператора старша дружина. І про якісь домовленості з Сі Цзіньпіном путін журналістам не розповідає. Бо нема домовленостей і бути не може – виключно вказівки лідера супердержави своєму недолугому васалу.

Про що вказівки? Про підтримку напруги на Близькому Сході, щоб Сі Цзіньпіню було чим торгуватися з Джозефом Байденом щодо «справедливих умов конкуренції». Якщо зможуть про щось домовитися на зустрічі, яка готується вже декілька місяців, то США заспокоять Ізраїль, Китай вплине на арабські країни. А росія буде відтягувати ХАМАС – брати-терористи, руки по лікті у крові мирних громадян, розуміють один одного з півслова. Точніше, з півмільйона доларів.

І «мирний настрій» путіна – це теж з необхідності сумлінно виконувати волю володаря Піднебесної. Бо Китай хоче торгувати, а не воювати, от і фюрерку доводиться мавпувати.

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Я у дитинстві на власні вуха чув по радіо пісню: «Русский с китайцем братья навек». Бачив хроніку, як у Москві відкривали шикарний ресторан «Пекін». І пам’ятаю, чим все закінчилося – островом Даманським. Китай висновки зробив, гри на рівних він вже не допустить. Тому для росії це не партнерство, а холопство. З часів Орди призвичаїлися.