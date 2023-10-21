Партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої (фото)

Об'єкт охороняються російськими військовими

Партизанський рух «Атеш» виявив та зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Атеш».

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За наявною інформацією, там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані «Урали» і КамАЗи, так і паливозаправники.

Під'їзди до об'єкту охороняються російськими військовими біля облаштованих оборонних позицій. Відомо, що особовий склад розквартований у всьому населеному пункті.

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Партизани надають координати місця дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне: 45.743882181627114, 34.49290617688822.

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фото: Атеш

Нагадаємо, раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські загарбники переміщують техніку із тимчасово окупованого Сімферополя через значні втрати на фронті.