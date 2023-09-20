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Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану
Бойові дії в Нагірному Карабасі припинено, починаючи з 12:00 за московським часом
фото: Associated Press

Збройні формування Нагірного Карабаху будуть розформовані та роззброєнні, а важка техніка – виведена 

Бойові дії в Нагірному Карабасі припинено, починаючи з 12:00 за московським часом, інформує «Інтерфакс».

«За посередництвом командування російського миротворчого контингенту, дислокованого в Нагірному Карабасі, було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 (12:00) 20 вересня 2023 року», – заявили в інформаційному центрі невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

В повідомленні зазначається, що вдалося досягти угоди про виведення тих підрозділів, які залишилися, і військовослужбовців ЗС Республіки Вірменія із зони розгортання російського миротворчого контингенту. Також йдеться про розформування та роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та виведення важкої техніки та озброєнь.

«Питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану, згідно з досягнутою домовленістю обговорюватимуться на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральних органів у місті Євлах 21 вересня 2023 року та в ході наступних зустрічей», - говориться в повідомленні інформцентру.

Адміністрація президента Азербайджану підтвердила намір зустрітися 21 вересня у Євласі з вірменами Карабаського регіону країни для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів Азербайджанської Республіки"

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

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Теги: Вірменія Нагірний Карабах Азербайджан миротворці

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