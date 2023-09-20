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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Загострення в Карабасі: у чому полягає план Азербайджану

glavcom.ua
Захід, найімовірніше, засудить ескалацію з боку Азербайджану
фото з відкритих джерел

Росія реагує так, як завжди, показуючи, що втручатися в конфлікт поки що не будуть, та й не особливо хочуть

У Баку вважають, що або зараз, або ніколи, і пішли в керовану, локальну ескалацію.

План мінімум: виторгувати для себе найкращі переговорні позиції за мирним договором, наприклад, повернення Карабаху без будь-яких гарантій прав місцевого вірменського населення + надія на те, що бойові дії витіснять вірмен з регіону.

План максимум: у разі успіху, захопити всю територію, і поставити всіх перед фактом, як Захід, так і Росію.

Як я і писав, Туреччина публічно підтримала Азербайджан, хоча напередодні намагалася грати в деескалацію, коли Ердоган телефонував Пашиняну на тлі загострення.

Росія реагує так, як завжди, показуючи, що втручатися в конфлікт поки що не будуть, та й не особливо хочуть. Як я і говорив багато разів, їм вигідно використовувати силову ескалацію для тиску на Єреван і особисто на Пашиняна, який останніми місяцями взагалі «пустився берега», на їхню думку.

Захід, найімовірніше, засудить ескалацію з боку Азербайджану, але головне питання: чи підуть вони далі, і чи переходитимуть до примусу до деескалації, наприклад, за допомогою санкцій? У цьому полягатиме їхня дилема. На публічному рівні вони підтримують Єреван.

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Джерело
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Теги: Туреччина Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах конфлікт

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Ілія Куса

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