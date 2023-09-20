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Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ
фото з відкритих джерел

У результаті було затримано кілька протестувальників

У Єревані поліцейські в ніч проти 20 вересня розблокували будівлю посольства РФ в Єревані, яку заблокували протестувальники. Про це пишуть росЗМІ.

У результаті було затримано кілька протестувальників. Трансляцію проводили місцеві портали.

У Єревані демонстранти заблокували будівлю російського посольства.

Як зазначається, поліцейські спочатку дали час протестувальникам, а потім, коли вони відмовилися розблокувати будівлю, почали їх затримувати.

Російське посольство блокували прихильники нинішньої вірменської влади. Її противники тим часом намагаються штурмувати урядову будівлю.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його «широкомасштабну агресію».

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.

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Теги: Азербайджан Вірменія Нікол Пашинян росія

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