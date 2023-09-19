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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Путін здав Ердогану Нагірний Карабах

glavcom.ua
Геополітичне лідерство в Кавказькому регіоні все більше перебирає на себе Реджеп Ердоган
колаж: glavcom.ua

Всі партнери Росії знову наочно побачили, скільки вартує слово Путіна

Гаряче загострення Азербайджано-вірменської війни закінчилося… за день. Вірменія оголосила, що в Нагірному Карабасі немає її військ, а вірменські ЗМІ пишуть, що росія здала Азербайджану всі точки розташування воєнної техніки, які зазнали бомбардування.

Схоже, путін здав Ердогану Нагірний Карабах в рамках зернової угоди.

Всі партнери росії знову наочно побачили, скільки вартує слово путіна, адже він і рф по суті були гарантами безпеки для чіткої орієнтованої на них Вірменії. Тепер все. Вірменія сама і слабка, а в москві вже давно «голий король».

Геополітичне лідерство в Кавказькому регіоні все більше перебирає на себе Реджеп Ердоган, який вирішує економічні проблеми своєї країни посередництвом у вивезенні зерна до Саудівської Аравії і Катару, та геополітичні – для свого найвідданішого партнера – Баку.

Ну а Генасамблея ООН знову може констатувати, що повоєнна система безпеки тріщить по швах. І… далі просто спостерігати як світ стає все ближчим до глобального конфлікту, бо, як сьогодні довів Ердоган і Алієв, – мапи змінюються і утверджуються силою.

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Теги: росія путін військові Вірменія Нагірний Карабах

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