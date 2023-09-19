Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Карабасі

Приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових

Для ураження військових позицій та об'єктів ЗС Вірменії використовується високоточна зброя

Міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни.

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«Із застосуванням високоточної зброї знищуються прифронтові та глибинні позиції і довготривалі вогневі точки, а також бойові машини і військові об'єкти ЗС Вірменії», – йдеться в заяві.

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Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Наразі у Степанакерті лунає повітряна тривога.

Азербайджан закрив повітряний простір для російських військових літаків. В Карабахському регіоні вимкнули мобільний зв’язок, над Степанакертом літають беспилотники.

Азербайджанські ЗМІ показали момент знищення ЗРК ТОР ЗС Вірменії в районі Степанакерта:

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Сьогодні сталися дві трагедії, пов'язані з детонацією мін – близько 03:30 на автомобільній дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша на протитанковій міні підірвалася вантажівка з робітниками, троє людей загинули. Інший інцидент стався в Ходжавенді – внаслідок підриву службового автомобіля загинули четверо співробітників поліції Азербайджану.