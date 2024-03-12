Нагородження «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії «Оскара»: пояснення Disney

Окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної трансляції через часові обмеження

Нагородження українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» не потрапило до скороченої міжнародної телеверсії церемонії «Оскар» через часові обмеження. Таку відповідь «Голосу Америки» дали в компанії Disney Entertainment.

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У компанії повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної авдиторії через часові обмеження. При цьому у Disney стверджують, що вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь.

«Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема і «20 днів у Маріуполі», до скороченої версії включено», – заявили в Disney.

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Нагадаємо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» виграла «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Учора стало відомо, що моменту нагородження фільму та виступу режисера Мстислава Чернова немає у скороченій міжнародній телеверсії. При цьому минулого року ця ж номінація, у якій перемогу здобула документальна стрічка про Олексія Навального, до скороченої телеверсії потрапила (як і промова Юлії Навальної).

Зауважимо, під час промови на церемонії нагородження престижної кінопремії «Оскар» Чернов наголосив, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати.

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«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – зазначив Мстислав Чернов.

Після промови українського режисера весь зал аплодував стоячи.