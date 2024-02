The New Yorker виклав фільм про українську блогерку, яка показувала своє життя біженки

Блогерка задокументувала деталі свого життя у перші дні вторгнення, її відео зібрали мільйони переглядів

The New Yorker опублікував короткометражний документальний фільм «Слідами Валерії» (Following Valeria) – про українку, яка стала зіркою соцмереж й одночасно біженкою. Фільм опублікували на YouTube 21 лютого.

Після початку повномасштабного вторгнення українська фешн-фотографка Валерія Шашенок створила серію відео для TikTok – зокрема, відео про бомбосховище, у якому вона з батьками ховалася від російських обстрілів у Чернігові.

«Вона задокументувала деталі свого життя в бункері – готувала їжу на гарячій плиті, варила каву за допомогою паяльної лампи, а під час вилазок назовні знімала зруйновані будівлі та вирви від вибухів», – йдеться на сайті видання.

Її відео стали вірусними; одне з них зібрало понад двадцять мільйонів переглядів лише за три дні.

На ролики Валерії натрапила документалістка Нікола Феґґ. Вона назвала їх «чарівними й водночас дуже дивними»: «Я не могла зрозуміти, звідки береться її гумор».

Феґґ зустріла дівчину в Варшаві, куди та виїхала, і супроводжувала, аж поки Валерія не повернулася на батьківщину.

У стрічці показують, як дівчина продовжує вести сторінку в TikTok, бере участь у проукраїнських мітингах, відвідує Європарламент. У одній зі сцен вона позичає піджак для виступу в Європейській комісії, потім вона бере продуктову допомогу і дивується, що їй вдалося вполювати цілу курку.

Феґґ зазначила, що саме «ця межа між інфлюенсеркою і біженкою» була для неї найцікавішою з режисерського погляду: «У ній було стільки напруги, що я хотіла зобразити, ким вона була як особистість».

Багато сцен фільму розгортаються в ритмі потяга або валізи, що котиться, коли Валерія з мобільним телефоном у руці спостерігає за пейзажами, що проносяться повз неї, блукає незнайомими вулицями.

