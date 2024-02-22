Новий скандал в Шевченківському комітеті. Євген Нищук повідомив про тиск

Фільм «Тарас. Повернення» був висунутий в номінації «Кіно» і вибув з-поміж претендентів перед другим туром премії

Команда стрічки «Тарас. Повернення тиснула на членів Шевченківського комітету після того, коли не пройшла у наступний тур відбору лауреатів премії. Про це він повідомив голова Шевченківського комітету Євген Нищук.

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Раніше на сайті Національної спілки кінематографістів оприлюднили заяву про те, що команда фільму «Тарас. Повернення» розгорнула «потужну пропагандистську кампанію з метою дискредитації кінострічки «Памфір» і її режисера».

Євген Нищук повідомив, що просив написати цей лист після першого туру премії, коли «почався агресивний хейт, навіть з погрозами членам комітету і конкурентам, які продовжили боротьбу».

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Голова комітету наголосив, що всі рішення комітет ухвалює таємним голосуванням, а члени комітету не повинні розповідати про свої рішення: «Я завжди наголошую, що комітет не визначає – хто кращий, хто гірший. Він визначає лауреатів, а там дуже багато складових, об’єктивних і суб’єктивних».

Через ситуацію, що склалася, Шевченківський комітет не обрав переможця у категорії «Кіномистецтво». Фіналістами у номінації стали фільм «Юкі» й «Памфір». Команда стрічки «Тарас. Повернення» обурилася, а Facebook-сторінка фільму поширювала негативні коментарі про «Памфір».

Як повідомлялося, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру.

До слова, у деокупованій Бородянці на Київщині відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка.