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Новий скандал в Шевченківському комітеті. Євген Нищук повідомив про тиск

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий скандал в Шевченківському комітеті. Євген Нищук повідомив про тиск
Голова комітету Нищук наголосив, що всі рішення комітет ухвалює таємним голосуванням
фото з відкритих джерел

Фільм «Тарас. Повернення» був висунутий в номінації «Кіно» і вибув з-поміж претендентів перед другим туром премії

Команда стрічки «Тарас. Повернення тиснула на членів Шевченківського комітету після того, коли не пройшла у наступний тур відбору лауреатів премії. Про це він повідомив голова Шевченківського комітету Євген Нищук.

Раніше на сайті Національної спілки кінематографістів оприлюднили заяву про те, що команда фільму «Тарас. Повернення» розгорнула «потужну пропагандистську кампанію з метою дискредитації кінострічки «Памфір» і її режисера».

Євген Нищук повідомив, що просив написати цей лист після першого туру премії, коли «почався агресивний хейт, навіть з погрозами членам комітету і конкурентам, які продовжили боротьбу».

Голова комітету наголосив, що всі рішення комітет ухвалює таємним голосуванням, а члени комітету не повинні розповідати про свої рішення: «Я завжди наголошую, що комітет не визначає – хто кращий, хто гірший. Він визначає лауреатів, а там дуже багато складових, об’єктивних і суб’єктивних».

Через ситуацію, що склалася, Шевченківський комітет не обрав переможця у категорії «Кіномистецтво». Фіналістами у номінації стали фільм «Юкі» й «Памфір». Команда стрічки «Тарас. Повернення» обурилася, а Facebook-сторінка фільму поширювала негативні коментарі про «Памфір».

Як повідомлялося, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. 

До слова, у деокупованій Бородянці на Київщині відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

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Теги: Шевченківська премія фільм Євген Нищук

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