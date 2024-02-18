Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA
Фільм «20 днів у Маріуполі», який показує облогу міста від 24 лютого 2022 року – режисерський дебют воєнного кореспондента Мстислава Чернова
Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм». Про це йдеться на сайті премії.
Фільм також був номінований в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою», однак перемогу здобула історична драма «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера.
Фільм «20 днів у Маріуполі», який показує облогу міста від 24 лютого 2022 року – режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.
Стрічка створена у співпраці Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Також до створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсер і журналіст Василіса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.
Світова прем’єра «20 днів у Маріуполі» відбулася на фестивалі незалежного кіно у США «Санденс»-2023, де фільм отримав Приз глядацьких симпатій.
Фільм також номінували на премію «Оскар», як «Найкращий повнометражний документальний фільм».
Раніше Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі».
Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Саме події в Маріуполі у лютому-березні 2022 року і зображує стрічка. Зокрема, до неї ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.
Як відомо, «20 днів у Маріуполі» також номінований на премію «Оскар», церемонія вручення якої відбудеться 11 березня. Українська стрічка змагатиметься за перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».
До слова, фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороди на міжнародному фестивалі. Крім того, документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс».
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