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Disney вирізав нагородження українського фільму з міжнародної телеверсії «Оскара»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Disney вирізав нагородження українського фільму з міжнародної телеверсії «Оскара»
У скороченій телеверсії «Оскара» організатори не показали нагородження українських документалістів
фото з відкритих джерел

The Walt Disney Company вирішила вирізати перемогу фільму «20 днів у Маріуполі» з телеверсії 96-ї церемонії вручення премії

Перемогу фільму «20 днів у Маріуполі» та промову режисера стрічки Мстислава Чернова не показали в скороченій міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення премії «Оскар». Про це заявило «Суспільне», яке є ексклюзивним транслятором церемонії в Україні.

«Суспільне» повідомило, що 11 березня, о 20:30, планувало показати міжнародну скорочену версію «Оскара», проте виявили, що організатори вирізали нагородження українських документалістів.

Після цього компанія висловила обурення організаторам – компанії The Walt Disney Company – та вирішила показати українським глядачам повну версію замість скороченої. Трансляція почалася о 20:30 на «Суспільне. Культура».

Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне. Культура» Лук’ян Галкін зауважив, що у 2023 році в скороченій міжнародній телеверсії знайшлося місце для номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Тоді перемогу здобула стрічка про Олексія Навального. Також організатори залишили політичну промову його дружини Юлії на врученні нагороди. 

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

Також сталі відомі й інші переможці престижної кінопремії.

До слова, костюм для церемонії для Чернова створив український бренд Indposhiv. Символічну деталь кравці приховали всередині: на синій підкладці піджака жовтим написано слово «Свобода».

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Теги: Маріуполь фільм скандал Кінопремія «Оскар»

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