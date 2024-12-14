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Грузинський доброволець розповів, як Росія використає Грузію у війні проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузинський доброволець розповів, як Росія використає Грузію у війні проти України
У Грузії проходять мітинги проти проросійської влади
фото: Reuters

Ладо Гамсахурдія: «Путіну потрібні грузинські порти»

Грузія може стати інструментом у війні Росії проти України, якщо при владі залишаться проросійські сили. Водночас Москва вже використовує грузинські порти, наприклад, в окупованій Абхазії, для перекидання військових кораблів. Про це заявив Ладо Гамсахурдія, командир «Кавказького легіону», що воює в Україні, в інтерв'ю «Главкому».

«Грузія стане ціллю для України, якщо на чолі Грузії буде своя для Росії людина Бідзіна Іванішвілі. Тобто Путін, коли йому буде потрібно, буде використовувати проти України грузинські порти. Приміром, порт в Очамчирі, в окупованій Абхазії, вже використовує проти України, оскільки Путін туди завів свої кораблі», – зауважив командир «Кавказького легіону».

Як зазначає Ладо Гамсахурдія, Росія зацікавлена у використанні Грузії як коридору для постачання підсанкційних товарів до своєї території. Він наголосив, що для запобігання цьому проросійський політик не повинен залишатися при владі: «Насамперед, це потрібно самим грузинам, по-друге, Україні, а по-третє, взагалі всім демократичним країнам, усьому цивілізованому світу».

«Грузинська влада говорила, що якщо виграє опозиція, тоді проллється кров. Але Ладо Гамсахурдія в Україні, а кров уже пролилася. Що Росія каже, то відбувається насправді зовсім навпаки. Це її стиль. Ми всі знаємо «русский мир»: нібито вони за мир, але насправді скрізь воюють», – сказав Ладо Гамсахурдія.

Військовий додав, що грузинська влада заявляє про прагнення до миру, але водночас жорстоко поводиться з протестувальниками. За його словами, представники влади ходять зі зброєю та залякують учасників протестів:

««Тітушки» стрибають по журналістах. Це мир? Ні, ось так само чинить «Грузинська мрія». Коли я приїду в Грузію і що буду робити, це інше питання. Так, я на них, на владу злий. Просто хочу, щоб вони пішли, менше шкоди завдавали нашому народу, щоб вони призначили повторні вибори. Хоча особисто мене в Грузії немає, люди з Кавказького легіону там перебувають, беруть участь у мирних протестах. У нас є вся інформація, що насправді відбувається».

Також Ладо Гамсахурдія наголосив, що ідеологія українців та грузинів схожі: «Це ідеологія боротьби за свободу свого народу, боротьба проти впливу Росії. Ми хочемо демократії та незалежності для своєї країни».

Доброволець заявив, що єдиним виходом із нинішньої ситуації в Грузії є перевибори. Він зазначив, що грузинська поліція, яка раніше була прикладом реформ і порядку, сьогодні застосовує силу проти жителів.

««Грузинська мрія», очевидно, так просто з цієї ситуації не вийде. Щоб залишитися при владі, у них залишився один спосіб – стріляти в народ. І якщо вони це робитимуть, почнеться громадянська війна. На жаль, Іванішвілі та його підлеглі готові проливати кров народу, щоб залишитися при владі», - підсумував Гамсахурдія.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів в країні із новою силою.

Згодом грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Також Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму. 

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Теги: росія війна Грузія добровольці Україна порт

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