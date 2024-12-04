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Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
Високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій
фото: glavcom.ua

Суд дав санкцію на перевірку 42 прокурорів Хмельниччини, які мають групу інвалідності

Печерський районний суд Києва надав прокурорам з Генеральної інспекції офісу генпрокурора тимчасовий доступ до медичної документації працівників Хмельницької обласної прокуратури, які мають групу інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Слідство має намір зробити копії медико-експертних справ, рішень, актів, висновків, протоколів засідань МСЕК, довідок, листків непрацездатності, інших документів, на підставі яких встановлювались групи інвалідності прокурорам.

Загалом, ідеться про документи 42 прокурорів Хмельниччини, які зберігалися в обласному МСЕК, а нині їх вилучило НАБУ.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливого внесення працівниками закладів охорони здоров’я та уповноваженими посадовими особами медико-соціальних експертних комісій недостовірних відомостей до офіційних медичних документів діючих працівників органів прокуратури України, що стало підставою для можливого необґрунтованого встановлення діагнозу захворювання та  відповідних груп інвалідності у період воєнного стану.

Крім того, перевіряється правильність рішень МСЕК про встановлення працівникам Хмельницької обласної прокуратури різних груп інвалідностей.

Кримінальне провадження відкрито за статтями «Надання неправомірної вигоді службовій особі» (ч.3 статті 369 Кримінального кодексу) і «Підробка документів» (ч.2 і ч.4 статті 358 Кримінального кодексу).

За даними Офісу генпрокурора, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. Зокрема, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості прокурорів, які там працюють. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Жертвою скандалу став генеральний прокурор Андрій Костін, якого 29 жовтня Рада відправила у відставку.

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Теги: Хмельниччина прокуратура здоров'я війна МСЕК

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