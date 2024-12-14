Різдвяний стіл-2024: науковці вирахували страшну цифру української продуктової інфляції

Науковці Інституту аграрної економіки склали різдвяне меню за цінами 2024 року і виявили: ціни на найпростіші продукти за рік зросли на 41%.

Через війну, яку розпочала Росія, в Україні постійно зростають ціни на продукти. Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня цього року.

За розрахунками фахівців Інституту, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні – обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.

Цікаво, що у 2023 році, спираючись на середні ціни супермаркетів, експерти підрахували, що різдвяний стіл з таких самих страв обійдеться українцям у 970 грн.

Це означає, що ціни на продукти з меню зросли на 41%.

Різдвяна кутя

За розрахунками науковців, пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 175,05 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 68,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи – 44,89 грн та родзинки – 21,73 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 грн за 400 г. За мед потрібно заплатити 16,90 грн за 100 г , за 50 г цукру – 1,73 грн.

У 2023 році найдорожчі інгредієнти куті коштували так – мак (43 грн за 200 г), волоські чищені горіхи (24 грн) та родзинки (17,50 грн за 100 г). Основний складник куті – крупа з твердої пшениці – коштували 9,60 грн за 400 г. Також слід було віддати 8 грн за 100 г меду і 1,61 грн за 50 г цукру.

Традиційний узвар

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л води).

У тому році готові набори з сушених яблук, груш і чорносливу для традиційного узвару коштували у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Смажена риба

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба – 306,97 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 301 грн, а за 200 г борошна – 5,97 грн.

Найдорожчою стравою на різдвяному столі українців минулого року також була смажена риба (336,69 грн) – тобто сама риба здешевшала. Так, 2 кг живого коропа коштували 331,90 грн, а 200 г борошна – 4,79 грн.

Борщ пісний з квасолею

Третьою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) – 43,53 грн. Овочева складова становитиме:

картопля (362 г) – 12,59 грн,

капуста (300 г) – 12,66 грн,

цибуля (100 г) – 1,75 грн,

морква (400 г) – 12,08 грн,

буряк (800 г) – 16,15 грн.

Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів – 8,31 грн та томатної пасти – 11,82 грн. Ще трохи цукру – 1,73 грн за 50 г, рослинної олії – 6,21 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Минулого року за 2,535 кг продуктів (на 2 л води) довелося заплатити 82,83 грн. Найдорожчий складник цієї страви – біла суха квасоля (300 г коштує 42,75 грн). Овочевий складник: картопля (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, цибуля (100 г) – 1,44 грн, морква (400 г) – 4,34 грн, буряк (800 г) – 7,92 грн. Слід було також додати по 70-75 г помідорів (5,60 грн) та томатної пасти (1,67 грн), а також 50 цукру (1,61 грн), 80 г рослинної олії (5,64 грн), за смаком перець чорний (1,02 грн), лавровий листок (2,40 грн) або зелень.

Салат «Вінегрет»

Салат «Вінегрет» (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 21,40 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) – 20,86 грн, буряк (400 г) – 8,08 грн, морква (378 г) – 11,42 грн, цибуля (100 г) – 1,75 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,88 грн за 50 г та сіль за смаком (0,36 грн).

Згідно з торішніми цінами, салат вінегрет (1,58 кг продуктів) коштував 34,19 грн. Найдорожчі складники страви – бочкові солоні огірки: 14 грн за 200 г. Окрім того, 600 г картоплі стали у 8,40 грн, 400 г буряка – 3,96 грн, 378 г моркви – 4,10 грн. Заправка рослинною олією коштувала 3,53 грн за 50 г, а сіль та перець за смаком – 0,20 грн.

Вареники

Традиційними пісними стравами є вареники.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 грн, включаючи картоплю (1 кг) – 34,77 грн, борошно (500 г) – 14,93 грн, сіль (10 г) – 0,36 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 52,50 грн. Для приготування тіста заплатимо за борошно – 14,93 грн (500 г), а за сіль (10 г) – 0,36 грн. Сира капуста коштуватиме 25,32 грн за 600 г, морква (189 г) – 5,71 грн, а цибуля (132 г) – 2,30 грн. Рослинна олія для заправки (50 г) – 3,88 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) – 14,93 грн, трохи солі (10 г) – 0,36 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 54,45 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 69,74 грн (за 810 г продуктів).

В тому році вареники з картоплею коштували 26,17 грн, з капустою – 26,81 грн, а з вишнями – 47,27 грн.

Тушкована капуста

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 109,88 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) – 43,88 грн. Вартість овочів становитиме 59,43 грн: 1 кг капусти – 42,20 грн, 189 г моркви – 5,71 грн, 660 г цибулі – 11,52 грн. Сіль і перець за смаком – 0,36 грта рослинна олія (80 г) – 6,21 грн.

Аби приготувати тушковану капусту (2,229 г продуктів), у 2023 році довелося заплатити 65,26 грн. Це печериці (300 г) – 37,29 грн, 1 кг капусти – 11,32 грн, 189 г моркви – 2,17, 660 г цибулі – 8,64 грн. Сіль і перець за смаком – 0,20 грн і рослинна олія для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Смажена картопля

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (7,76 грн) із 1 кг картоплі (34,77 грн) і 132 г цибулі (2,30 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,36 грн). Всього витрат – 45,19 грн.

Смажена картопля у 2023 році обійшлася у 16,81 грн: 100 г рослинної олії (0,71 грн), 1 кг овочів (14 грн) і 132 г цибулі (1,90 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,20 грн).

Нагадаємо, що з приходом зими та перших морозів свіжі огірки та кабачки у столичних супермаркетах суттєво набрали в ціні.