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Як продовжити життя на декілька років. Науковці знайшли спосіб

Катерина Іванова
glavcom.ua
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За одну додаткову годину ходьби люди з найнижчим показником активності могли збільшити своє життя на шість годин
фото з відкритих джерел

Вчені розраховували тривалість життя та рівень фізичної активності

Вчені дослідили, що американці старше 40 років могли б прожити додаткові пʼять років, якби вони вели більш активний спосіб життя. Для цього треба щонайменше ходити пішки 49 хвилин на день, йдеться у результатах дослідження, опублікованих в British Journal of Sports Medicine, пише The Washington Post.

Щоб розрахувати тривалість життя, пов’язану з рівнем фізичної активності, дослідники проаналізували дані про смертність за 2017 рік від Національного центру статистики охорони здоров’я та побудували графік очікуваної тривалості життя, прив’язаної до рівня активності.

Вчені також побудували графіки фізичної активності населення на основі даних Національного опитування щодо здоров’я та харчування за 2003-2006 роки та вибірки даних цивільних осіб США.

Для зручності всі активності конвертували в еквівалент годин ходьби. Так їм вдалося створити загальну метрику та визначити, скільки годин життя можна отримати за середню додаткову годину ходьби зі швидкістю 5 км/год.

Найбільш активна група витрачала 160 хвилин на день ходьби, а найменш активна – 49 хвилин на день.

Тож вчені порахували, що якби всі американці віком 40 років і старше були такими ж активними, як найменш активна група (тобто ходили б по 49 хвилин в день), то очікувана тривалість їхнього життя становила б 73 роки. Це майже на 6 років більше, ніж зафіксували у 2017 році.

Тобто за одну додаткову годину ходьби люди з найнижчим показником активності могли збільшити своє життя на шість годин. Цікаво, що перехід від найменш активної групи до найбільш активної може збільшити очікувану тривалість життя майже на 11 років.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що сидіння протягом більш як 10 годин щодня здатне підвищити ризик розвитку серцевої недостатності та смерті через хвороби серцево-судинної системи. Така тенденція зберігається навіть у людей, які займаються фізичною активністю, йдеться в дослідженні, опублікованому в JACC, повідомляє Medical News Today.

У ході роботи команда вчених проаналізувала дані майже 90 тис. британців, середній вік яких – 62 роки. Учасники протягом понад семи днів носили на зап’ястках спеціальні пристрої, за допомогою яких дослідники вимірювали їхню щоденну активність.

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Теги: харчування населення вчені

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