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Науковець пояснив, чому Китай програє від російсько-української війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Науковець пояснив, чому Китай програє від російсько-української війни
Росія та Китай разом протистоять США, тож Пекіну не вигідно, щоб союзник слабшав
фото з відкритих джерел

Росія – єдиний надійний тил Китаю в протистоянні з американцями

 

Війна Росії проти України не настільки вигідна Китаю, як прийнято вважати. І через неї Піднебесна має певні проблеми. Таку думку у ефірі «Армія TV» висловив завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ Віктор Константинов. Так, протистояння послаблює РФ і Захід, що на руку Китаю. Однак, є й інший вимір цих подій.

«У цій війні проблем для Китаю теж не бракує. Може їх трошки менше, ніж потенційних виграшів, але виграші потенцій, а проблеми вже сьогодні. Так, Росія слабне, і Росія конкурент. Але на сьогоднішній день Росія – це єдиний надійний тил Китаю в протистоянні з американцями, в якому насправді у китайців союзників взагалі немає», – пояснив Віктор Константинов.

За словами науковця, у Китаю дійсно є сподівання на те що Захід слабшає, але він і консолідується. І з цієї точки зору Захід із аморфного і переважно неворожого до Китаю зараз перетворюється на потенційного ворога.

«Це небезпечно, тому що і проти Сполучених Штатів у Китаю шанси скоріше на програш, ніж на виграш. А проти об'єднаного Заходу 100% вони не виграють», – сказав Константинов.

Тож, на думку науковця, провокувати таку війну Китай не став би. Зараз він просто намагаються отримати найбільші зиски з того, що вже є.

«Тому що вона все одно трапилася, ця війна. Але це не було в інтересах китайців абсолютно. Це не було тим рішенням, якому вони аплодували стоячи. Про це можна сказати переконано», – підсумував завідувач кафедри Інституту міжнародних відносин КНУ.

Нагадаємо, Трамп запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка має відбутися 20 січня у Вашингтоні. Запрошення було направлено на початку листопада, проте відповідь Пекіна поки невідома. За даними Держдепу, з 1874 року жодного іноземного лідера не було на церемонії інавгурації глави держави, зазвичай їх відвідують посли та дипломати високого рангу.

При цьому під час зустрічі у готелі Delfines у столиці Перу Лімі з чинним президентом США Джо Байденом голова КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін готовий працювати з адміністрацією Дональда Трампа. Китайський лідер підтвердив, що заради благополуччя двох народів слід усунути всі розбіжності. 

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Теги: росія армія війна Китай Сі Цзіньпін запрошення

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