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Прем'єр-міністр Ізраїлю переніс операцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Ізраїлю переніс операцію
Лікарі виявили в Нетаньягу інфекцію сечовивідних шляхів, спричинену доброякісним збільшенням передміхурової залози
фото: Reuters

Обов'язки прем'єра тимчасово виконував міністр юстиції Ярів Левін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 29 грудня успішно переніс операцію з видалення простати під повним наркозом. Ще кілька днів він залишатиметься в лікарні. Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час операції обов'язки прем'єра виконував міністр юстиції Ярів Левін, а міністр оборони Ізраель Кац був уповноважений за необхідності скликати кабінет національної безпеки.

Адвокат ізраїльського прем'єра Аміт Хадад попросив у зв'язку з операцією скасувати судові слухання, під час яких Нетаньягу мав давати свідчення. У канцелярії прем'єр-міністра повідомили, що хірургічне втручання пройшло успішно. Нині прем'єр-міністр вже прийшов до тями та «перебуває в хорошому стані».

«Минулої середи прем'єр-міністр пройшов обстеження в лікарні Хадасса, яке виявило інфекцію сечовивідних шляхів, спричинену доброякісним збільшенням передміхурової залози», – пояснив адвокат.

Суд задовольнив його прохання та переніс слухання на 6 січня, а також побажав Нетаньягу повного одужання.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно. А минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю переніс операцію в медичному центрі Шеба міста Тель-Хашомер. Йому лікарі встановили кардіостимулятор.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 10 грудня дав свідчення в окружному суді Тель-Авіва на судовому процесі щодо корупції проти нього.

Також повідомлялося, що в листопаді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Нетаньягу за військові злочини в Палестині. До цього спецкомітет ООН з розслідування дій Ізраїлю, що стосуються прав людини, заявив, що політика Тель-Авіва щодо палестинців і арабів після загострення конфлікту може бути розцінена як  геноцид. Йдеться про період із жовтня 2023-го до липня 2024 року.

Проте ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений. Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту. 

Теги: прем’єр-міністр здоров'я Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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