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Грузинський доброволець, що воює в Україні, розповів, за що Росія «посадила» на 18 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузинський доброволець, що воює в Україні, розповів, за що Росія «посадила» на 18 років
Ладо Гамсахурдія розповів, як окупаційний «суд у «ДНР» засудив його до 18 років
фото: Facebook/Ладо Гамсахурдія

Ладо Гамсахурдія: «Ми хочемо звільнити весь Кавказ від російської окупації»

Ладо Гамсахурдія, командир «Кавказького легіону», що воює в Україні, прокоментував рішення так званого «суду у «ДНР», який засудив його до 18 років ув’язнення. За словами військового, цей вирок не став для нього несподіванкою. Про це Ладо Гамсахурдія розповів в інтерв'ю «Главкому».

Командир «Кавказького легіону» зауважив, що рішення «суду» його не здивувало, адже кремлівська пропаганда ще задовго до «вироку» звинувачувала військового в тероризмі.

«Я взагалі хотів поїхати до Грузії, уже практично був квиток у кишені. Ще під час виборчої кампанії в Грузії почалася кампанія чорного піару проти мене: що я терорист, що я хочу приїхати і кров пролити в Грузії. Але насправді це ж вони самі кров проливають», – зауважив Ладо Гамсахурдія.

Військовий розповів, що хоче звільнити Кавказ від російської окупації. За його словами, у Кавказькому союзі створено військовий комітет, який уже два роки працює над цим.

«Зараз я думаю, як можу допомогти своїй батьківщині, коли нинішня влада тероризує грузинський народ. Я не та людина, яку можна, як мишу, в кут загнати. Знаєте, влада боїться нашої ідеології свободи. Ми хочемо звільнити весь Кавказ від російської окупації. У нас у Кавказькому союзі створено військовий комітет, який якраз працює вже два роки над тим, яким чином буде можливо звільнити Кавказ від росіян. Саме цього насправді боїться Росія, а не мене особисто», – підсумував командир «Кавказького легіону».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів в країні із новою силою.

Згодом грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Також Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

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Теги: росія суд «ДНР» війна Грузія добровольці Україна Кавказ

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