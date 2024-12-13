13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна підбирати речі, знайдені на вулиці

13 грудня відзначається Міжнародний день скрипки та День різдвяного светра. Віряни вшановують пам’ять День мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія й Ореста.

День різдвяного светра

13 грудня святкують День різдвяного светра. Теплий та затишний різдвяний светр став популярним в Англії та Ірландії у 80-х роках після того, як телеведучий Білл Косбі з’явився на телешоу «The Cosby Show» в новому образі, одягнувши різдвяний светр.

Різдвяний светр отримав свій другий шанс та здобув неймовірну популярність у 2010 році. Популярності посприяв телеведучий Джиммі Феллон, який вигадав, як за допомогою різдвяного светра зробити щось приємне для глядачів напередодні Різдва. Ідея проєкту «12 днів різдвяних светрі» полягала у тому, що кожен із 12 днів до Різдва він брав з віконця адвент-календаря светр та дарував його одному з глядачів. Хвилю популярності підтримали місцеві газети, відомі будинки моди і навіть представники музичної індустрії.

Міжнародний день скрипки

Свято присвячене одному з найдавніших та найулюбленіших музичних інструментів – скрипці.

Сучасна скрипка існує вже близько 500 років. Відмінною особливістю корпусу скрипки є його форма, що нагадує пісочний годинник, а також вигин верхньої і задньої частин. Скрипки виготовляють із 70 різних шматків дерева, зібраних разом, щоб сформувати сучасну скрипку. Зазвичай скрипки роблять із ялини або клена.

Першу сучасну скрипку приписують Андреа Аматі з Кремони (Італія).

Яке сьогодні релігійне свято

13 грудня в церковному календарі – День мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста. Святі мученики постраждали від рук двох імператорів, що ненавиділи християн, Максиміліана та Діоклетіана.

Мученики були військовими, які відмовилися відповідати на заклик до боротьби з християнами і відкрили свою віру. За це були піддані жорстоким катуванням і кинуті в темницю. Всі разом вони витримали багато мук, таких як опалювання вогнем, розтягування на колесі, занурення в киплячу воду, розрізання тіла і накладання солі. Зрештою були обезголовлені мечем.

Що не можна робити цього дня

Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Не варто лаятися та підвищувати голос.

Не можна підбирати речі, знайдені на вулиці.

Краще не брати в руки незнайомі предмети.

Народні прикмети

Яка погода цього дня, такою вона буде весь січень.

Якщо чути, як виють вовки, то скоро вдарять сильні морози.

Заметіль цього дня вказує на пізню зиму.

Якщо сонце сіло за велику хмару, то вночі буде заметіль.

Пам’ятні події 13 грудня

1577 – частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови. Сформував новий уряд – козаки Чапа, Бурла і Стефан стали маршалком, гетьманом і державним писарем.

1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія.

1913 – урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.

1917 – Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.

1917 – Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

1958 – американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані

1981 – остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об'єднання «Солідарність» і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан.

1992 – в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства.

1994 – у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті.

2004 – Андрій Шевченко став володарем «Золотого м'яча».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.